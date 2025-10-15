桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

▲桃園警方攔查違規右轉休旅車，該車拒檢且瘋狂逃逸，員警連開5槍射擊輪胎。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（14）日晚間巡邏時，發現一輛休旅車由桃鶯路紅燈違規右轉建國路，員警立即上前攔檢，但該車拒檢且高速逃逸，員警通報線上警力圍捕，休旅車沿途闖紅燈、逆向且蛇行等危險駕駛，員警於中山路上向休旅車輪胎連開5槍，警網最後在八德區茄苳路包夾休旅車停車，擊破車窗將駕駛黃姓男子拉下車制伏，警訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；此外，黃男逃過程闖紅燈、逆向、蛇行與無照駕駛等違規，罰鍰合計高達14萬餘元，員警也製單告發。

▲桃園警網今天凌晨在八德區茄苳路攔查逃逸休旅車到案。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，大樹派出所巡邏員警於昨（14）日晚間10時45分在桃鶯路巡邏時，發現一輛休旅車違規紅燈右轉，隨鳴笛示意停車受檢，但該車卻拒檢並沿建國路左轉延平路高速逃逸，員警為避免發生危險放棄追逐通報警網攔查。

▲桃園警網今天凌晨在八德區茄苳路攔查逃逸休旅車到案，破窗後拉車黃姓男子到案。（圖／桃園警方提供）

今日凌晨1時許30分許，警網發現該休旅車出現在桃園區中山路，立即尾隨追捕，休旅車駕駛於中山路與縣府路口察覺警網追捕立即加速逃逸，員警隨通報警網攔截圍捕，該車於正光路與中山路口處衝撞巡邏車，沿中山路逆向往中壢方向行駛，中路所員警唯恐休旅車危害民眾生命安全，於中山路與延壽街口處向該車輪胎射擊5槍，導致休旅車輪胎逐漸消氣爆胎，警網於八德區茄苳路上將休旅車包夾強迫停車後，擊破車窗，將26歲黃姓男子拉下車壓制逮捕。

員警攔查過程中，休旅車沿途有8次闖紅燈、9次蛇行、逆向與無照駕駛等重大危險駕駛行為，過程中還衝撞巡邏車，罰鍰最高達14萬餘元，員警還在其車上起出毒品吸食器等證物。警方查出，黃男有多項毒品與詐欺前科，黃男辯稱，察覺被警方攔查後擔心警方找麻煩，才拒檢逃逸。警方訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。