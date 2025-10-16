花蓮縣府公布民間水電修繕遭疑　處長怒喊：有圖利第一個移送我

▲縣府行研處長陳建村罕見動氣，如果花蓮縣府公布水電名單有圖利，「麻煩第一個移送我」。（圖／翻攝自中華民國行政院臉書）

記者王兆麟、郭玗潔／花蓮報導

花蓮縣長榛蔚在臉書發文「目前水電修繕工作已告一段落，志工群組於10月14日中午正式解散」、「費用需自理」，並貼出水電等業者聯絡電話，引發民眾質疑「為何縣長能解散志工」、「圖利特定業者」。對此，花蓮縣府澄清，志工解散並不由政府主導，縣府只是轉達資訊，並提供店家名單給有需求的民眾，並不處理委託。而縣府行研處長陳建村被問及此事時也不禁激動，頻頻反問「請問花蓮縣政府圖利誰了？」，並表示如果公布便民資訊就是圖利，「麻煩第一個移送我」。

對於遭質疑「圖利特定廠商」，花蓮縣府澄清，民間自發性水電志工團體主動投入災區協助，並非縣府主導或成立，該志工團判斷工作已告一階段並宣布解散後，縣府僅透過縣長FB等管道，向民眾轉達相關資訊，非外界指稱「縣長宣布」解散志工團體。

▲徐榛蔚發文引起議論。（圖／翻攝自花蓮縣長徐榛蔚）

而陳建村今在「花蓮光復鄉災後復原」記者會被問及此事。陳建村回應，有人質疑花蓮縣政府公佈包括門窗修繕、水電修繕跟化糞池的業者，是為了在過程中「圖利」民間廠商，然而政府僅提供「媒合」，提供一些民間合法立案的電話號碼跟老闆，再請所有受災戶依需求，以賴總統說已撥到災民帳戶的家園清理方案35萬、加上花蓮縣府花的5萬做修繕，大家可以多多向店家詢價、貨比三家，花蓮縣府並沒有強力要求災民一定要找誰，自己另外找也可以。

陳建村越講越激動，表示「這個純粹是民間民眾跟提供專業服務的業者彼此的民法、司法上的契約，請問誰圖利了？誰圖利誰了？」指出花蓮縣政府公佈這些業者，只是希望讓災民有需求時不用自己再找資訊，所以才公佈這些業者的聯絡電話，「請問花蓮縣政府圖利誰了？」何況有非常多法界人士在收看直播記者會，「假如在這個過程，花蓮縣政府真的有圖利，請立即移送法辦」。

陳建村呼籲，「請大家不要再用這樣的罪名，冠在花蓮縣政府所有第一線的公務人員的頭上，對我們非常非常不公平」，他也將手指指向自己，表示如果這是圖利，先前記者會他每天公布這些資訊，「麻煩第一個移送我」，神情相當無奈。