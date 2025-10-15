誤傳設計台版迪士尼　豪門國際再發8點聲明：嚴簽保密協議絕不外流

▲曾多次參與香港、上海與加州迪士尼樂園建設的豪門國際強調絕對沒抄襲，美國迪士尼國際團隊也明白狀況。（圖／簡廷在提供）

記者任以芳／北京-台北報導

「台版迪士尼城堡」的嘉義歐樂沃築夢城堡，自8月1日試營運以來引發話題，甚至引發「抄襲」疑慮。對此，曾多次參與香港、上海與加州迪士尼樂園建設的豪門國際開發股份有限公司創辦人簡廷在一再強調「嘉義台版迪士尼」與豪門國際毫無任何關聯，再次發布8點正式聲明，除了澄清公司沒有「抄襲」，並且也提出質疑，聲明也暗指如果曾與迪士尼合作過的公司或廠商，皆應清楚了解保密協議的，若違反此原則「不僅有損職業與商業道德，更將嚴重損害企業信譽與業界信任。」

簡廷在表示，近日媒體報導將嘉義城堡與迪士尼風格相提並論，甚至部分業界人士誤以為該建築出自豪門國際之手，導致公司形象遭受牽連。「這讓我們深感壓力與困擾，尤其是曾經參與迪士尼原廠工程的同仁，被誤認為抄襲自己過去的作品，這是非常痛苦也遺憾的事。」

他進一步指出，美國迪士尼國際團隊在看到媒體報導後，也曾致電豪門國際查證。「他們一度以為是我們自己抄襲迪士尼，因為外觀實在太像了。經過解釋後，迪士尼方面了解狀況，希望不會影響到後續與迪士尼合作信譽。」

▼ 簡廷在與美國迪士尼設計總部總監、設計主管成員在美合影，迪士尼也了解此事無關豪門國際。（圖／簡廷在提供）

豪門國際也再次發出八點嚴正聲明，首先澄清，近期因媒體報導嘉義地區出現「台版迪士尼城堡」而引起社會熱議，部分業界人士與外界輿論誤以為該建築由豪門國際承攬設計或施工，造成公司形象受到不實聯想的影響，對此，本公司深表遺憾，並特此嚴正澄清

聲明表示，公司自創立以來，長期與國際大型企業合作，曾多次參與「香港迪士尼樂園」、「美國加州迪士尼樂園」及「上海迪士尼樂園」等城堡工程的設計、製造與安裝。所有合作皆依合約精神執行，並簽署具法律效力的保密協議（NDA），以維護雙方商業與著作權益。

聲明強調，任何曾與迪士尼合作過的公司或廠商，皆應清楚了解保密協議的重要性與約束力，不應也不敢違反協議精神從事疑似抄襲、仿製或影射之作品。違反此原則不僅有損職業與商業道德，更將嚴重損害企業信譽與業界信任。

聲明又指，若有廠商違反保密協議，試圖以「模仿」、「疑似」或「借鑑」迪士尼作品之手法包裝自身業務，其實反而顯示創作能力受限，缺乏原創精神，並有利用國際品牌光環牟利之嫌。

最後，聲明鄭重澄清，「嘉義『台版迪士尼城堡』與豪門國際並無任何設計、施工或授權關係。豪門國際專注於主題園區、大地藝術、文化地標等開發，擁有完整的創意規劃與設計體系。若未來打造自有莊園或主題建築，將以獨創設計為核心，展現專屬文化價值，「絕不模仿他人作品」。

▲豪門國際董事長再發出八點聲明，強調與「台版迪士尼」毫無關聯，照片是與美國迪士尼簽約合作的城堡。（圖／簡廷在提供）

豪門國際董事長、澳門台商聯誼會會長簡廷在接受《東森新媒體ETtoday》訪問首先強調，「我們絕對不會仿造並堅持反對，破壞影響台灣人的企業信譽與維護台灣企業的信譽。」

簡廷在指出，豪門國際在過去所有與迪士尼的合作中，均簽署具法律效力的保密協議（NDA）並嚴格遵守。「任何真正參與過迪士尼項目的公司，都非常清楚保密協議的重要性，不可能去模仿、借鑑甚至影射原作。若有人違反這樣的精神，等於破壞國際商業信任與業界道德，甚至是破壞台灣信譽。」

他直言，這次「台版迪士尼」事件引發誤會，主因是部分媒體沿用了早年報導脈絡。早在2017年間，台媒曾以「台商打造上海迪士尼」為題介紹豪門團隊在大陸參與的建設，因此當嘉義城堡被稱為「台版迪士尼」時，輿論自然聯想豪門是施工方，造成「錯誤的舊新聞嫁接新事件」。

他也透露，美方對此案「表達關切並進行了解」，但豪門國際不介入任何法律層面的推測。「那是迪士尼的權利，我們尊重他們的判斷。」

談及「台版迪士尼」是否涉嫌「抄襲」？簡廷在也反問，「如果真的參與過迪士尼的項目，根本不會蓋一棟幾乎一樣的城堡，會違反國際保密協議。」

他繼續提出質疑，「若有廠商曾參與迪士尼工程，只要是重大國際項目都會簽保密協議，但依照國際的標準，保密協議怎麼可能會流出，這不是自相矛盾？結果只有兩種，一是涉嫌協議內容外，二是真的有參與項目？」

▲ 簡廷在也指出，「如參與過迪士尼的項目，不會蓋幾乎一樣建築物，會違反國際保密協議。」（圖／簡廷在提供）



簡廷在強調，「迪士尼那種工藝、美術、雕刻、造景的嚴謹程度，不可能用一般外牆漆或噴漆就能還原，人家說依樣畫葫蘆畫不像，但是依樣畫葫蘆也是抄襲。」

最後，簡廷在也重申，「豪門國際過去40多年始終堅持原創與合法精神，尊重智慧財產權，從不模仿他人作品。若我們有朝一日要打造主題莊園或藝術建築，一定是屬於台灣自己的風格，絕非任何品牌的影子。」

簡廷在再次指出，希望大眾理解「嘉義台版迪士尼」與豪門國際並無關聯，並呼籲產業界「尊重創意、尊重契約、尊重文化」。

對於外界質疑，嘉義「台版迪士尼」創辦人毛榮海也強調，歐樂沃築夢城堡並非模仿作品，這是台灣土地生長出來的原創故事，自己手繪出小時候心中夢想城堡，親手設計監工打造園區，只為了讓家鄉被更多人看見。