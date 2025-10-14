　
社會 社會焦點 保障人權

報警抓色色反被移送　人妻「抓不到老公有小三」1原因不罰

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人妻小玲（化名）被指控在今年5月至7月間多次打電話報案，聲稱高雄市某按摩店有人從事色情工作，但警方實際到場都沒有查到相關事證，後來她不僅被警方勸阻別再打電話，還因此觸法被移送。不過，法官認為，從現有證據看來，尚不足以證明小玲有「經勸阻不聽」仍持續騷擾的行為，最終諭知不罰。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小玲承認有打過電話報警，但強調經警方勸阻之後，她就沒有再打電話了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，警方表示，小玲在今年5月至7月間至少撥打5通電話報案，聲稱高雄市某按摩店有人從事色情工作，但警員前往現場察看，卻都沒有發現不法行為，小玲經警員勸阻，仍持續打電話報案，顯然涉及違反社會秩序維護法第85條第4款「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，於是依法將她移送。

根據社會秩序維護法第85條第4款規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。然而，法官檢視警詢調查筆錄內容，發現小玲雖然不確定警方勸阻勿再撥打報案電話的明確時間，但有表明「最後一次打給警察時，電話中警方告知我沒辦法這樣報案就能抓到業者從事色情工作，也沒辦法抓到我老公有小三的情形，所以就沒有再繼續打了」。

法官表示，從現有證據看來，最多只能證明小玲有打過電話報警，但無法證明她有「經勸阻不聽」仍持續無故撥打電話報警的行為，縱使她的行為可議，最終因證據不足諭知不罰，全案仍可抗告。

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

