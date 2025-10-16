女學生教室遭辱！「怕考不上第一志願」忍1年　補教狼師下場曝

▲台中補習班老師性騷、猥褻從小帶到大的國中女學生，認罪賠償獲緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名男子阿偉(化名)擔任補習班老師，從學生小琪(化名)小學3年級起就幫她上課，沒想到小琪升上國中後，阿偉竟對她產生情愫，利用兩人在教室獨處的時刻，對她摟抱、親吻近1年，甚至把她抱上大腿揉胸猥褻。小琪因怕考不上第一志願而長期隱忍。全案經台中地院審理，法官審酌阿偉坦承犯行並和受害人達成調解，依阿偉犯31個成年人故意對少年犯性騷擾罪、成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，合計處2年徒刑，皆緩刑5年。可上訴。

判決指出，小琪從念小學3、4年級時，就到阿偉經營的補習班上課，由阿偉負責教學。2023年12月時，阿偉結束業務，改到台中市西屯區某補習班當老師，小琪也跟著前往該補習班，每天阿偉都會到學校接小琪，再前往補習班安親照顧，一直持續到小琪升上國中，每周也有3天會前往舊班及新班上課，兩人相處相當密切，沒想到阿偉卻暗生情愫，對小琪伸出狼爪

從小琪國二至國三近1年間，阿偉以每周2次的頻率計算，趁兩人在教室獨處時突然擁抱或親吻她額頭，共對她性騷擾5次、權勢性騷擾26次，更在小琪國三下學期時，要求她背向他坐在大腿上，伸進衣內揉捏胸部1至2分鐘，而小琪害怕自己如果不聽話，阿偉就不會在課業上協助她考上第一志願，只好委屈隱忍，直到小琪的父親來補習班接她，阿偉才親吻她額頭，讓她離開。

全案曝光後，阿偉被告上法院。台中地院審理，法官認為，阿偉為補習班老師，明知道小琪未成年，仍利用權勢對她性騷擾和猥褻，破壞小琪和家長對師長的信任，審酌阿偉在審理時坦承全部犯行，寫下悔過書，並和受害人達成調解等情，依31個成年人故意對少年犯性騷擾罪，應執行1年4月徒刑，又犯成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，處8月徒刑，皆緩刑5年，並禁止對小琪騷擾、通信等非必要聯絡。可上訴。

