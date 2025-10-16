轉貼「盧秀燕普發4萬」2人移送　法官都不罰：言論自由

▲民眾轉貼「台中市長盧秀燕普發4萬」訊息，2人遭社維法移送，法院均不罰。（圖／台中市政府）



記者許權毅／台中報導

有陳姓民眾與洪姓民眾日前在網路轉發有關「台中市長盧秀燕普發4萬」相關圖文，結果遭社維法移送裁罰。台中地院認為，陳男是對公共議題發表意見，屬言論自由範圍。洪男張貼之內容，一般民眾會持保留態度，若內容屬實，民眾應樂見其成，若不實，民眾僅會惋惜，不會感到恐慌，均不構成社維法，均不罰。

移送指出，洪男於7月28日14時許於台中住處，上網瀏覽「理觀點Leo’sBlog」網站，以暱稱「洪中島」發表「現在台中大家都期待年底有四萬」，並附上圖片，該圖片有台中市長盧秀燕照片，並稱台中超徵120億，學者促還富於民，年終獎金普發四萬。

民眾截圖舉發洪男涉嫌造謠，認定違反社會秩序維護法之「散布謠言，足以影響公共之安寧者」。洪男警詢時辯稱，留言不是自己的想法，只是在網路看到該圖片，信以為真轉貼。

中院認為，洪男未經查證轉貼，對施政者造成困擾，有欠思慮，但尚無證據顯示，洪男知道該訊息為不實。因中央政府是否普發1萬現金，喧騰一時，近日才定案，一般民眾對於該貼文大多持保留態度，不會輕易相信，況且內容若為真，民眾應該樂見其成，若不實，僅感到惋惜，不會有畏懼或恐慌之心理，難認有影響公共安寧程度，裁定不罰。

另名陳男遭移送指出，於社群媒體Threads上同樣發佈相同內容之不實貼文。陳男辯稱，支持該意見是因為盧秀燕曾同意中央普發1萬議題，既然台中有超徵，普發給市民也是合理。

中院認為，陳男是針對公共議題善意發表意見，並無散佈謠言，再者，雖民眾打電話給台中市政府或區公所詢問此事，也並非代表民眾有不安情緒，或僅是基於懷疑、好奇詢問，難認定有達到影響公共安寧，該貼文屬言論自由範圍，裁定不罰。