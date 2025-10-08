普發現金北市民有望拿超過1萬！　藍黨團也要提版本：不會發太少

▲普發現金熱議，台北市議會國民黨團也要提版本。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

普發現金議題熱議，地方也傳出有望加碼。台北市議會今（8日）下午開議，民進黨團將提案，依北市歲計賸餘539億除以人口246 萬人，每位市民普發2.1萬。對此，國民黨團表示，不會阻擋，但也會提出自己的版本，在考量財政紀律前提下訂出一個數字，「黨團支持發，但發多少要再試算」。民眾黨團總召張志豪表示，在不排擠社福、教育、交通建設等重大經費不足運用情形之後，再行討論。

議會國民黨團書記長李明賢說，黨團會議主要討論財劃法，考量民進黨團今天要提出還稅於民提案並付委，黨團預計也會自己的版本。李明賢指出，雖然中央的統籌分配款看起來有增加，中央增加422億，但實際上是左手給右手扣，包括捷運補助款、一般性補助款扣掉，「雖然看起來補助款增加，但整個北市財源還是減少」。

李明賢說，還有未來10年會影響到650億的捷運建設補助款，明年預計會有560億財務壓力，中央只補了422億，因此市府的財政還是會有相當大負擔。

另外，李明賢也提到，民進黨團提出的還稅於民方案，考量中央、地方的稅基計算基礎不同，黨團很多成員也主張普發現金，「國民黨不會阻擋，會提出黨團版本，會考量財政紀律底下，普發金額是多少，會請財政局提出一個試算版本，黨團的數字過幾天會擬出來」。

李明賢說明，黨團立場是要考量財政紀律，還是支持發、也認為不要發太少，民進黨是主張歲計賸餘全部發，這樣會完全沒有彈性，「國民黨團主張考量目前財政情況還有歲計賸餘，訂一定的比例發」，黨團支持發、也會提版本，至於普發多少，要再經過試算。

針對北市議會有黨團提案普法現金，民眾黨台北市議會黨團總召張志豪表示，北市府應先嚴格檢視財政狀況，不排擠社福、教育、交通建設，並應說明老舊校舍改建、交通軌道及市府缺工等重大經費不足運用情形之後，再行討論。