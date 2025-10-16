　
社會 社會焦點 保障人權

國道《玩命關頭》！2男飆車追逐時速達207公里　下場出爐

▲▼ 車速,速度,超速。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國道1號台中段今年6月有2男駕車飆速一度到207公里。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者許權毅／台中報導

國道1號台中段今年6月發生一起飆車追逐案，2名男子疑似因為行車糾紛，竟開始飆速追逐，一度時速達到207公里，且頻繁併行、變換車道，猶如把國道當成賽道。法院認為，2人飆車過程有可能造成其他用路人受傷，依妨害公眾往來最各處6月、5月刑期。

檢警追查，50歲曾男（阿豪）與38歲曾男（阿群）於今年6月8日上午，行經國道南下174k至178k處，阿豪不滿阿群疑似逼車，突然將車輛時速飆升至165公里，甚至最高曾到207公里，以該時速互相飆車競駛、追逐、變換車道，2車曾緊靠在同一車道內，極易失控撞上其他車輛，影響公眾安全。

檢方認為，阿豪曾有毒品前科，雖與本案性質不同，但均屬故意犯罪，顯見刑罰感應力薄弱，應加重其刑。但中院審酌，阿豪之前案與本案已有相當間隔，罪質又不同，不加重其刑。

地院審酌，2人明知競速飆車恐嚴重影響國道車輛往來安全，並且造成其他用路人內心恐懼，對於社會治安影響甚鉅，過程中也可能造成其他用路人受傷，仍恣意變換車道、飆速，處阿豪6月刑期、阿群5月刑期，均可易科罰金。

