快要發年終「要撐到年底再離職？」　網點出1關鍵：可能拿不到

記者曾筠淇／綜合報導

有些人即便想離職，也會等領完年終獎金再走人。近日有網友發文表示，她在10月初入職，但工作了一個星期多之後，覺得實在太累了，所以已經產生離職的念頭，如果才剛入職的話，要等領到年終獎金再走人嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「剛入職要等年終再離職嗎」為標題發文，提到她在10月初入職，她本來以為這份工作是管理職，但實際上，根本與她的想像不同，且還要耗費很多體力，對她而言實在太累了。

原PO說，這份工作的優點是離家不遠、忙完就可以摸魚、能準時下班，但她實在不覺得自己能長久做這份工作，而且接下來幾個月，工作量都可能是現在的兩倍。

原PO也透露，自己下個月轉正，就會調薪到36K，且她下個月生日會有禮金，另外面試也有聊到年終獎金，主管告訴她，過去都是發一個月，應該會依比例發放。而她猶豫的就是，她不知道幾應該什麼時間點走人比較好，要等領到年終獎金再離職嗎？

貼文曝光後，有網友認為，「先確定年終的發放標準吧，有些待半年才有，你現在進去可能根本就拿不到」、「通常都是進公司一年後才有生日禮金」、「10月才入職依比例也不多吧，看有沒有除了錢以外的誘因可以撐」。也有網友回應，「是我會趕快找下一間離職，才剛進沒多久，沒辦法接受就快逃」、「先騎驢找馬吧，轉正也沒多到那裡」。