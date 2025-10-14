當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

▲原PO想離職了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

不少上班族在面對高壓環境時，難免會萌生轉職的念頭。近日就有一名女網友分享，自己每天都在「水深火熱」中工作，不僅壓力大、成就感低，還常被要求負責陌生業務，讓她忍不住直呼，真的很想離職去做店員。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard的公職板上，以「想離職做店員」為標題發文表示，她目前的工作處在「水深火熱」的狀態，且每天都在重複同樣的事務。然而，她卻始終看不到希望，有時上層還會詢問她機關績效為何不佳？

原PO坦言，她也無力改變現況，一直被問，壓力實在很大。她還說，她最近很想離職，轉行做服務業，覺得只要做完當天的事，就真的沒事了，不用像現在這樣，到了晚上還在想工作、怎麼跟上層交代、計畫未來的工作內容。

貼文曝光後，不少網友則回應，「我自己的經驗是認為，要先在外面行業體驗過人世間的殘酷與無情後，再考試入公職，你就會覺得公職再怎麼累，不及外面的一半」、「你做過服務業嗎？我之前從事血汗服務業13年，轉職來公務人員，覺得舒服太多太多了！兩種職業完全不能比啊」、「一堆在罵公職、說外面工作好的人，會離開的只有極極極少數」。

也有網友表示，「都來公家機關了，切記責任感不要太重，不要比長官還著急，時間到就下班，考績隨緣」、「大家幾乎都是做一行，怨一行，永遠是吃碗內，看碗外，這是人性，趁年輕要轉行就轉行吧，別晃到中年才想要轉業」。