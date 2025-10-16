　
生活

外籍幫傭「超多隱形富豪」！一票狂點頭：遇過家裡有橡膠園的

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友近日分享家中幫傭的趣事，掀起熱議。他表示，印傭某天突然說要辭職結婚，家人原本還擔心她被騙，結果得知對方未婚夫是機師，家裡還有農場和咖啡園，到香港工作只是「體驗人生」，瞬間傻了，「我才是需要被幫助的那個吧！」話題引發討論，有不少人也狂點頭，曝光家中幫傭也是超低調有錢人。

原PO在Dcard以「原來我家幫傭才是真財閥…」為題發文，表示印傭突然提出辭職結婚的消息，讓全家都替她緊張，以為遇上詐騙。沒想到對方未婚夫竟是機師，家裡經營農場與咖啡園，根本是妥妥的富二代，到香港工作只是體驗人生。這讓傻眼笑呼「我才是需要被幫助的那個吧！貧窮真的限制了我的想像。」

貼文曝光後，不少人有感點頭，「之前在醫院遇過外籍看護家裡有橡膠園的，一年收成也是台幣百萬起跳，有問她『妳賺這麼多，為什麼還要來當看護？』她說她就是喜歡在台灣，而且很愛簽牌」、「我朋友家的印傭從家裡帶了幾十罐燕窩來，有夠好吃…而且那個人在印尼還蓋新家欸哈哈！」

還有網友分享，「之前在醫院請的看護說在越南已買了三棟房子，其中一棟出租當包租婆，身上戴的是是黃金項鍊，一個月看護費比我的薪水還高，還勸我多存錢，我覺得我才是窮的那個人」、「我聽過一個，我朋友跟他同事A去幫老闆跑銀行辦事，結果銀行員看到同事A直接把他們請入VIP室，原來他有幾億元存在該行，只是來工作體驗人生。」

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

公司欠薪司機罷駛！苗栗12條客運無預警停駛惹民怨　協調結果曝

她已買車票「才知光復鄉不能去」　花蓮人曝原因！堰塞湖現況曝光

苗栗正義哥護童中刀！女兒私訊啦啦隊女神拍片打氣...她反應超暖心

「特地到新竹工作」想交往理工男！網曝勵志故事：已是竹科太太

風神颱風估明天生成　周末全台有雨「高溫降8度」

電動公車燒成火球　運安會：單一個案「也可能變系統性問題」

不是人人搭過！北捷「限定版區間車」超稀有　網一看：時間很準

爽領5張特典！破千人夜排美麗華《鏈鋸人》特別場　4人跌落水池

北車性侵案被害人影片、資訊流傳　衛福部長：將查明嚴懲

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

掃20包糖日老闆再來台　1招溝通笑翻網

57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

全台大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

美麗華《鏈鋸人》特別場吸千人夜排！4人跌落水池

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

周末2地防大量降雨　準風神最新路徑曝

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

