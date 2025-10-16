外籍幫傭「超多隱形富豪」！一票狂點頭：遇過家裡有橡膠園的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友近日分享家中幫傭的趣事，掀起熱議。他表示，印傭某天突然說要辭職結婚，家人原本還擔心她被騙，結果得知對方未婚夫是機師，家裡還有農場和咖啡園，到香港工作只是「體驗人生」，瞬間傻了，「我才是需要被幫助的那個吧！」話題引發討論，有不少人也狂點頭，曝光家中幫傭也是超低調有錢人。

原PO在Dcard以「原來我家幫傭才是真財閥…」為題發文，表示印傭突然提出辭職結婚的消息，讓全家都替她緊張，以為遇上詐騙。沒想到對方未婚夫竟是機師，家裡經營農場與咖啡園，根本是妥妥的富二代，到香港工作只是體驗人生。這讓傻眼笑呼「我才是需要被幫助的那個吧！貧窮真的限制了我的想像。」

貼文曝光後，不少人有感點頭，「之前在醫院遇過外籍看護家裡有橡膠園的，一年收成也是台幣百萬起跳，有問她『妳賺這麼多，為什麼還要來當看護？』她說她就是喜歡在台灣，而且很愛簽牌」、「我朋友家的印傭從家裡帶了幾十罐燕窩來，有夠好吃…而且那個人在印尼還蓋新家欸哈哈！」

還有網友分享，「之前在醫院請的看護說在越南已買了三棟房子，其中一棟出租當包租婆，身上戴的是是黃金項鍊，一個月看護費比我的薪水還高，還勸我多存錢，我覺得我才是窮的那個人」、「我聽過一個，我朋友跟他同事A去幫老闆跑銀行辦事，結果銀行員看到同事A直接把他們請入VIP室，原來他有幾億元存在該行，只是來工作體驗人生。」