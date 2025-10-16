謝幸恩重創百年聲譽！中央社懲處出爐　4主管、高層都遭殃

▲中央通訊社。（圖／翻攝自Google Maps）

記者周亭瑋／綜合報導

前《中央社》記者謝幸恩涉及政治狗仔及化名「蕭依依」，在外兼職採訪發稿等重大違紀行為案。《中央社》今日公布人評會決議，予以最嚴厲的記大過二次處分；相關主管涉有疏於監督及未依規定執行業務之責，依情節輕重，分別記申誡、小過，時任、現任總編輯記申誡。

《中央社》今指出，有關中央社前記者謝幸恩涉及政治狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿等重大違紀行為案，經本社人事評議委員會4位內部調查委員完成調查報告，並經諮詢3位外部委員林信和律師、吳明蒼律師、盧世祥新聞顧問提供懲處與改善建議，提報本社人評會審議。

《中央社》人評會決議如下：

一、前記者謝幸恩雖已於114年9月29日請辭，惟經本社調查小組查出，謝員任職本社期間，違反本社「新聞專業公約」、「工作規則」、「兼職、兼課及在職進修管理要點」規定，對本社造成極大的傷害，故予以最嚴厲的記大過二次處分。

二、相關主管涉有疏於監督及未依規定執行業務之責，依情節輕重，對現任綜合新聞中心市政社會組組長予以記小過二次處分、時任綜合新聞中心主任予以記小過一次處分、時任總編輯予以記申誡二次處分、現任總編輯予以記申誡一次處分。