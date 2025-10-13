　
加薩停火3天323死！瓦礫堆挖出數百遺體　記者報導一半遭槍殺

▲▼ 加薩南部汗尤尼斯，巴勒斯坦人領取救援卡車上的物資。（圖／路透）

▲ 加薩南部汗尤尼斯一片狼藉，巴勒斯坦人領取救援卡車上的物資。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩停火協議生效第3天，當地搜救隊持續從廢墟中挖出遺體，死亡人數已突破300人。據加薩醫院統計，過去3天內尋獲323具遺體，其中295具是從倒塌建築瓦礫堆中挖出。

綜合《紐約郵報》等外媒，據聯合國估計，自戰爭爆發以來，以色列攻擊已摧毀或損壞逾43萬棟房屋，占加薩住房的92%，產生6100萬噸瓦礫。

加薩民防部門發言人11日向CNN透露，仍有約1萬名巴勒斯坦人被埋在廢墟下。據加薩醫院統計，10日停火協議生效後，加薩3天內共有323人死亡，其中295人是從被毀建築瓦礫堆中救出。

戰火看似緩和之際，28歲巴勒斯坦記者阿爾賈法拉維（Saleh Aljafarawi）卻在加薩市薩布拉（al-Sabra）社區採訪時遭槍殺身亡。消息人士向《半島電視台》透露，這名因戰地報導聞名的記者，是在報導當地衝突時遭一名「武裝民兵」開槍射殺。

儘管停火協議正在執行中，當地安全情勢依然嚴峻。加薩內政部高級消息人士證實，加薩市的衝突涉及隸屬以色列占領區的武裝民兵，指控民兵成員殺害從加薩南部返回加薩市的民眾。

阿爾賈法拉維1月曾受訪表示，「老實說，我無時無刻不活在恐懼中，尤其是聽到以色列占領軍對我的評論之後，我不知道下一秒會發生什麼事」。他的死也使2023年10月戰爭開始以來，在加薩遇害的媒體工作者增至270多人，成為新聞工作者死傷最慘重的衝突之一。

美國總統川普預計13日將於埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）與其他世界領袖舉行加薩峰會，旨在「結束加薩戰爭，促進中東和平穩定」。埃及外交部12日表示，會議期間將簽署「結束加薩戰爭的文件」，但以色列和哈瑪斯均不會派代表參與。

