還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

記者葉品辰／台北報導

台北捷運上(9)月29日發生一起因優先席讓座糾紛引發的肢體衝突，一名白髮婦人要求坐在優先席、穿著裙裝的年輕人逼讓座，雙方發生推擠後年輕人回踹，將婦人踹飛到對面座位上。事發後捷運警方循線調查，已於中秋連假完成雙方筆錄，案件擬依社會秩序維護法轉由地區分局裁處，該名年輕人則於今(7)日首度出面還原事發經過。

▲北捷白髮婦逼讓座挑釁，反遭年輕人踹飛。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

警方表示，遭踹的曾姓婦人事後因涉及竊盜案被通緝遭查緝到案；而踹人的年輕人主動於5日向捷運警察隊到案說明，指出當時婦人一再用袋子敲擊攻擊並對其言語挑釁，強調自己在列車上感到恐懼與被攻擊，出於「保護自身安全」才會出腳反擊。事後網友火速肉搜出該名年輕人的ig帳號，他自稱「Fumi阿姨」，是前年才畢業的台大高材生。

▲Fumi阿姨今日首度出面針對捷運踹婦一事受訪。(圖／攝影中心攝）

Fumi阿姨今日首度出面受訪，表示影片拍攝者並非他的友人，並直言：「車廂內仍有多個空位，該名婦人卻有意針對我，但我怕開口嚇到旁邊的民眾，所以一開始不理會，但婦人好像以為我是外國人，就用英文教訓『這是博愛座』。」這也是為何後續Fumi阿姨用英文回應。

Fumi阿姨說，婦人在影片錄影前已多次以袋子攻擊並以言語羞辱她，自己出手只是為了讓對方遠離，並非有意重創對方，事發當下腎上腺素發作，冷靜下來後婦人也已離開。

此外，針對社群上部分網友批評他反應過激、應將心比心，Fumi阿姨也高情商的說，他當下認為「如果我媽媽看到我在外面這樣子被人家打，可能會很難過」，更表示「就算重來一次，我也會以保護自己為優先」。針對婦人的行為，他則認為婦人會拿女性以及年齡作為論述，能言善道地辯解，「就是一個狠角色。」