不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！G老闆編哥：該檢討是制度

▲長榮航空爆出空服員過世事件。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮空服員執勤後因病不幸身亡，引起社會熱議，許多人紛紛指責座艙長。網紅「G老闆編哥」就在臉書發聲，認為事件背後真正該檢討的是「長榮的請假制度與公司規則」，而非一味地把矛頭指向座艙長，「她也只是依循公司制度行事，真正該負責的是企業文化」，引發話題。

G老闆編哥在文中指出，空服員執勤到病死，「這件事情，應該是反應出長榮的請假制度跟規則，跟身體不適卻還要執勤，這地方是長榮要改進的地方。」他不懂網上許多人罵座艙長，「不懂為什麼要一直罵座艙長，不是罵長榮公司？座艙長也只依循公司那種鳥制度而已不是嗎？」

G老闆編哥表示，如果要講死亡原因，他覺得跟長榮或座艙長是沒有責任的，是兩碼子事。他分析，從時間軸看，這名空服員在9月25日看完醫師後就回家休息，以她當時的狀況，旁人恐怕只會以為是感冒不舒服，「就算你是座艙長，你也會以為她只是感冒。因為確實看不出立即性的生命危險，一個救護動作太大，搞不好事後還會被民眾說小題大作！」

貼文掀起大量討論，不少人留言附和，「終於有人跟我看法一樣了，說難聽一點，就是公司制度問題+人員捨不得因為請假而損失可以選班或有的沒的有利條件。座艙長也不是醫師，她也不能怎樣，說他害死有點太過。」「我昨天也看不懂….9/25 就回台灣就醫，到後來都找不到病因，為什麼要一直罵座艙長？」

但也有網友認為，「但她已經講了要叫救護車，為什麼還要她自己走下去、講自費的問題呀」、「座艙長就是負責機上座艙狀況的人，包含空服員的狀態、客人的狀態，在機組人員已經有人不適提出需要醫療需求，卻沒有回報上面或者機長，我想這不應該是一個領導人的職位所該表現出的行為。」