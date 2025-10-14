　
不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！G老闆編哥：該檢討是制度

▲美籍男子安德森去年11月間自美國洛杉磯搭機來台，因菸癮難耐躲在廁所施用電子菸卻觸動防煙警鈴，座艙長發現後通知航警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空爆出空服員過世事件。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮空服員執勤後因病不幸身亡，引起社會熱議，許多人紛紛指責座艙長。網紅「G老闆編哥」就在臉書發聲，認為事件背後真正該檢討的是「長榮的請假制度與公司規則」，而非一味地把矛頭指向座艙長，「她也只是依循公司制度行事，真正該負責的是企業文化」，引發話題。

G老闆編哥在文中指出，空服員執勤到病死，「這件事情，應該是反應出長榮的請假制度跟規則，跟身體不適卻還要執勤，這地方是長榮要改進的地方。」他不懂網上許多人罵座艙長，「不懂為什麼要一直罵座艙長，不是罵長榮公司？座艙長也只依循公司那種鳥制度而已不是嗎？」

G老闆編哥表示，如果要講死亡原因，他覺得跟長榮或座艙長是沒有責任的，是兩碼子事。他分析，從時間軸看，這名空服員在9月25日看完醫師後就回家休息，以她當時的狀況，旁人恐怕只會以為是感冒不舒服，「就算你是座艙長，你也會以為她只是感冒。因為確實看不出立即性的生命危險，一個救護動作太大，搞不好事後還會被民眾說小題大作！」

貼文掀起大量討論，不少人留言附和，「終於有人跟我看法一樣了，說難聽一點，就是公司制度問題+人員捨不得因為請假而損失可以選班或有的沒的有利條件。座艙長也不是醫師，她也不能怎樣，說他害死有點太過。」「我昨天也看不懂….9/25 就回台灣就醫，到後來都找不到病因，為什麼要一直罵座艙長？」

但也有網友認為，「但她已經講了要叫救護車，為什麼還要她自己走下去、講自費的問題呀」、「座艙長就是負責機上座艙狀況的人，包含空服員的狀態、客人的狀態，在機組人員已經有人不適提出需要醫療需求，卻沒有回報上面或者機長，我想這不應該是一個領導人的職位所該表現出的行為。」

更多新聞
博愛座互毆！女拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹
下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤
拐17台灣人成豬仔！　21歲幹部抓到了
柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次
快訊／李威反悔了！　不當污點證人
快訊／長榮航空高階主管竟是共諜！
交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

相關新聞

他提長榮擦屁事件嘆「服務好到員工沒人權」

他提長榮擦屁事件嘆「服務好到員工沒人權」

長榮空服員病逝消息，引發社會震驚與討論。投資專家顧健晏在臉書開批，這樣的悲劇發生在長榮航空「一點也不意外」，直言公司雖以服務周到聞名，卻早已多次讓員工陷入極端的壓榨環境，「長榮航服務很好是沒錯，但不能服務好到員工沒有人權，這次連命都沒了。」

長榮空服員請假制度惹議　工會「提4訴求」下周二與資方協商

長榮空服員請假制度惹議　工會「提4訴求」下周二與資方協商

空姐逝「只是冰山一角」　各行鬼故事曝！網怒轟

空姐逝「只是冰山一角」　各行鬼故事曝！網怒轟

長榮空服疑罕病猝逝！病友勸：勿忽略身體訊息

長榮空服疑罕病猝逝！病友勸：勿忽略身體訊息

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

長榮空服員制度G老闆編哥座艙長請假

