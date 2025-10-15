日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

▲ 日本政府計畫立法禁止加密貨幣的內線交易。（示意圖／pixabay）

日本政府正準備針對加密貨幣市場祭出前所未有的監管措施，擬明確禁止內線交易。根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，日本金融廳（Financial Services Agency，FSA）已著手擬定修法草案，計畫將基於未公開資訊的加密貨幣交易正式列為違法，違者將面臨按不法所得等比例的罰金，情節重大者更可能遭刑事起訴。

根據《日經亞洲》報導，金融廳希望在今年底前敲定修法內容，並在明年通常國會會期提出修正案。屆時，日本證券交易等監視委員會（Securities and Exchange Surveillance Commission，SESC）將獲正式調查權，可主動介入涉嫌內線交易案件，並建議課以附加金或移送司法單位。

目前，日本《金融商品交易法》（Financial Instruments and Exchange Act）雖規範證券市場內線交易，但未涵蓋加密貨幣，現行多仰賴業界自律或交易所內規，致使相關行為游走灰色地帶，難以有效追責。金融廳官員認為，隨加密資產成為主流投資工具，若不立法介入，恐導致市場信任崩潰。

但報導中也提到，如何界定「內線資訊」與「內部人士」仍是監管難題。不同於傳統證券，許多加密貨幣缺乏明確發行主體，資訊來源分散，使確認誰握有非公開消息更困難。報導指，監管機關正評估是否以代幣項目開發團隊、主要投資方或交易所內部人作為定義依據，以建立可執行的法制框架。

近年，日本在加密金融與法規整合上已明顯加速。金融廳除監督交易所營運，也要求業者建立透明的資產管理制度。日前幣安日本（Binance Japan）宣布與支付巨頭PayPay Corporation達成資本與業務聯盟，後者收購在地加密貨幣交易所40%股權，象徵傳統金融與區塊鏈結合加速深化。

《日經》分析認為，此舉不僅為防止市場操縱，也是在為加密貨幣正式納管做準備。若修法順利，將成為亞洲首例對「虛擬資產內線交易」設刑罰機制的案例。報導並指，當局目標是在不扼殺創新的前提下，建立與國際標準接軌的監管架構，確保市場公平並保護投資人。

