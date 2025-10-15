別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

記者許權毅／台中報導

直播主魏宏住在台中一處別墅社區，卻發現近半年來屢屢遭竊，鄰居相互詢問，才發現多人遭竊，眾人損失將近200萬。更誇張的是，竊賊就是社區內一名廖男，得手金飾、名牌包。魏宏強調，「廖嫌從8歲女兒房間廁所鑽入，女兒若驚醒，廖嫌也可能動手殺人，社會案件就這樣來的！」

▲台中一處別墅社區驚傳連續竊案，且竊賊就是社區內住戶廖男。（圖／記者許權毅攝）



魏宏說明，該社區僅僅13戶，都是透天別墅，建商以每月7萬多出租方式給住戶，並由建商自行管理。近半年開始，先是發現存錢筒被人剪破，手法太過簡單，還以為是小孩偷錢，質問女兒，女兒大哭否認，加上小孩無偷錢理由，便不了了之。

▲▼受害住戶是直播主魏宏，也有住戶遭偷7、8顆名牌包，決定搬家。（圖／記者許權毅攝）



孰料，第二次遇竊，竟是整個存錢筒都被搬走，嚇得馬上報警，並且跟建商管理員反映，卻都沒受到積極處理。社區住戶們，在LINE群組互相告知，卻發現不只魏宏遭竊，隔壁3、4戶也都是受害者，大家加起來被偷了約10次，有人在自家裝了監視器，才抓到原來兇手就是社區的鄰居。

魏宏說，該男就潛伏在社區群組，看大家的討論，他都一清二楚。更讓大家不滿的是，向管理單位反映，對方卻稱畫面「看不清楚」，也不給調閱監視器，或是不能在屋外加裝監視器，沒有任何作為，總是在吃案。

▲住戶們發現，小偷就在群組內，也知道住戶們在討論。（圖／魏宏提供）



住戶帶媒體查看社區，發現連棟的社區由一道圍牆串起，該名廖男疑似就是該處爬上，再走到鎖定的住家，跳躍到二樓陽台內，或是再從窗戶鑽入。

▲▼竊賊廖男爬上社區圍牆，再跳進別人家陽台竊取物品。（圖／記者許權毅攝）



魏宏說，錢財、物品以及金項鍊，總計損失超過百萬；另名住戶說，包含LV、香奈兒包包約莫7、8個，總計損失也有70幾萬左右。整個社區被狂偷10多次，損失約200萬左右，相當離譜，陸續有人決定搬家。

▲▼住戶們遭偷竊約10次，損失金額已經將近200萬。（圖／魏宏提供、當事民眾提供）



魏宏帶著記者進入家中查看說，廖嫌疑似會觀察鄰居動向，趁著沒人在家、深夜闖空門，甚至其中一次，還是8歲女兒就在房內睡覺，廖嫌從身旁經過，躺若女兒驚醒，廖嫌有沒有可能要掩飾犯行動手殺人，「社會案件就是這樣來的。」

▲魏宏說，竊賊從女兒房間的浴室氣窗鑽入。（圖／記者許權毅攝）



實際詢問管理單位，僅強調會加強檢討，並且已經由警方偵辦中；第五警分局則說，本案經調閱監視器、相關資料，已經將廖嫌（44歲）已查緝到案，依法函送地檢署偵辦。至於被控訴行竊的住戶，經媒體按電鈴嘗試詢問回應，並未開門。