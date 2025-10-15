　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒勸打麻將母回家　慘遭牌友狂毆5拳腦重傷！暴力男下場曝

▲▼虐待,暴力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中林姓男子想勸打麻將的母親回家，卻被她牌友打成重傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名林姓男子深夜外出，勸打麻將的母親回家，卻和母親的謝姓牌友發生口角，慘被謝男5拳打到顱骨骨折、顱內失血，送醫進行開顱手術才撿回一命，然而林男的認知、語言及右側肢體功能仍不能回復，甚至需受監護宣告。全案經台中地院審理，法官依謝男犯傷害致人重傷罪，處1年10月徒刑。可上訴。

判決指出，林男於2023年7月10日凌晨，特地搭乘計程車前往台中市太平區某巷弄，想勸正在打麻將的林母回家，正巧遇到謝姓牌友開車載林母離去，連忙攔下車子。沒想到謝男下車後，和林男發生口角，正好林男的舅舅也趕抵現場，謝男見狀惱怒，出手推了林男，林男也回踹謝男一腳，謝男因而情緒失控，徒手快速狂毆林男的臉和頭3下，打到林男倒地，謝又狂揍林男臉部2下，林男被打到有頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血、呼吸衰竭等情形，送醫進行開顱手術後，林男的認知、語言及右側肢體功能仍不能回復。

謝男於12日下午4時許，前往台中市警局自首，被檢方依重傷害起訴。庭審時，謝男辯稱當時林男「一直鬧」，與他和林母3人一直拉扯，林男重心不穩跌倒，他怕林男站起來攻擊，才又打了他2個耳光，他都是針對林男的臉頰打，而不是針對林男後腦勺或額頭毆打，林男重傷不是他造成的。謝男律師則說，當時兩人中間夾了林母，謝男舉起手只能碰到林男頭部，並非刻意攻擊頭部。

不過法官在檢視相關監視器畫面後，認為林男身高僅163公分，謝男藉身材優勢，多次痛毆林男頭、臉，和林男診斷書所載傷勢相符。且林男送醫後，同年9月18日才能出院，又根據醫院鑑定結果，林男因頭部重傷害，精神障礙程度已達重大障礙程度，不能管理處分自己財產，且回復可能性低，應為監護宣告；今年6月10日鑑定雖顯示林男認知功能正常，且可自行行走，但也未對語言功能、右側肢體力量是否已回復等說明，可見林男傷勢相當嚴重。

法官判定，謝男犯行屬實，且犯後避重就輕，僅願承認傷害犯行，也沒有和林男成立調解，審酌謝目前已給付林男看護費、出院費用費等共7萬8208元等情，依謝犯傷害致人重傷罪，處1年10月徒刑。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「風神」將成颱！　中央協調所緊急升級防災
神顏男團偶像遭毀滅爆料！　偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」
29歲海巡請病假10個月　領薪還偷開餐廳下場慘了
男大生繳不出學費墜樓亡　市府證實：還有一個弟弟半工半讀
北車現況曝！大廳拉封鎖線　3員警巡邏
快訊／威廉認沒收入「準備賣房渡難關」　坦承六棒都沒當兵
快訊／騎士怒「丟鞭炮燒車」被逮捕　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「風神」將成颱！中央協調所緊急升級　9大面向全力防災

彰化測速「桿王」出爐！東外環蟬聯寶座　歐寶飆速135k被扣牌了

央廣官網「首頁遭掛五星旗」　2駭客交保...檢方抗告遭高院駁回

請病假10個月領薪卻偷開餐廳　澳底海巡遭記2大過免職

男大生繳不出1.8萬學費墜樓亡　市府證實：還有一個弟弟半工半讀

高雄91歲翁駕車「搶快闖燈」擊落女騎士　雞腿換駕照畫面曝

兒勸打麻將母回家　慘遭牌友狂毆5拳腦重傷！暴力男下場曝

館長「斬狗頭」言論朝兩罪偵辦　是否觸及國安法刑事局回應了

快訊／不爽汽車右切急停！騎士怒「丟鞭炮燒車」被逮捕　畫面曝光

沿路掀機車置物箱得手上萬元　30歲男嘆：選擇半夜還是被抓

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

快訊／「風神」將成颱！中央協調所緊急升級　9大面向全力防災

彰化測速「桿王」出爐！東外環蟬聯寶座　歐寶飆速135k被扣牌了

央廣官網「首頁遭掛五星旗」　2駭客交保...檢方抗告遭高院駁回

請病假10個月領薪卻偷開餐廳　澳底海巡遭記2大過免職

男大生繳不出1.8萬學費墜樓亡　市府證實：還有一個弟弟半工半讀

高雄91歲翁駕車「搶快闖燈」擊落女騎士　雞腿換駕照畫面曝

兒勸打麻將母回家　慘遭牌友狂毆5拳腦重傷！暴力男下場曝

館長「斬狗頭」言論朝兩罪偵辦　是否觸及國安法刑事局回應了

快訊／不爽汽車右切急停！騎士怒「丟鞭炮燒車」被逮捕　畫面曝光

沿路掀機車置物箱得手上萬元　30歲男嘆：選擇半夜還是被抓

「日本人不愛UNIQLO？」他酸只有觀光客在買　內行貼數據打臉　

林益全刪「謝謝統一」IG限動　經紀公司：他還想繼續打球

「大陸不會這樣抓人！」　館長喊無辜：我就看今天會不會被押

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

快訊／「風神」將成颱！中央協調所緊急升級　9大面向全力防災

強逼賣淫身體破爛！醜妹站壁「每晚最多睡13人」　店長GPS變態監控

雲豹新球季口號「豹青頑張」　徐賢淑領銜韓援三本柱亮相

星宇航空攜手寒舍集團　貴賓室引進請客樓、辰園星級美食

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

控柯建銘打麻將欠賭債挨告！　吳子嘉回應了

【台銀不是幫你數錢的】殺豬公抱10萬銅板換外幣　行員回話超嗆

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

北市20多歲女倒垃圾險被當街性侵

士檢抄剿3億槍毒走私　「勾惡律師」栽了

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

竹北女童幼兒園溺斃　現場畫面曝

更多熱門

相關新聞

虐打未滿月兒致死　台中狠爸重判10年

虐打未滿月兒致死　台中狠爸重判10年

台中一名莊男不顧親兒才剛出生未滿月，竟陸續以掐捏、搖晃、拋接等方式，短短一個月就虐打9次，甚至夫妻倆跑去把嫩嬰丟在家中，跑去打電動，回家時發現兒子已經無心跳，傷重死亡。法院認為，莊男讓出生不到2個月嬰兒死亡，剝奪長大的機會，依傷害致死罪判處10年。

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊竟是鄰居

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊竟是鄰居

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

少年砍死18歲女大生　法官裁定移轉苗栗少年法庭

少年砍死18歲女大生　法官裁定移轉苗栗少年法庭

關鍵字：

台中男子麻將口角骨折

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面