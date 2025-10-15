兒勸打麻將母回家　慘遭牌友狂毆5拳腦重傷！暴力男下場曝

▲台中林姓男子想勸打麻將的母親回家，卻被她牌友打成重傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名林姓男子深夜外出，勸打麻將的母親回家，卻和母親的謝姓牌友發生口角，慘被謝男5拳打到顱骨骨折、顱內失血，送醫進行開顱手術才撿回一命，然而林男的認知、語言及右側肢體功能仍不能回復，甚至需受監護宣告。全案經台中地院審理，法官依謝男犯傷害致人重傷罪，處1年10月徒刑。可上訴。

判決指出，林男於2023年7月10日凌晨，特地搭乘計程車前往台中市太平區某巷弄，想勸正在打麻將的林母回家，正巧遇到謝姓牌友開車載林母離去，連忙攔下車子。沒想到謝男下車後，和林男發生口角，正好林男的舅舅也趕抵現場，謝男見狀惱怒，出手推了林男，林男也回踹謝男一腳，謝男因而情緒失控，徒手快速狂毆林男的臉和頭3下，打到林男倒地，謝又狂揍林男臉部2下，林男被打到有頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血、呼吸衰竭等情形，送醫進行開顱手術後，林男的認知、語言及右側肢體功能仍不能回復。

謝男於12日下午4時許，前往台中市警局自首，被檢方依重傷害起訴。庭審時，謝男辯稱當時林男「一直鬧」，與他和林母3人一直拉扯，林男重心不穩跌倒，他怕林男站起來攻擊，才又打了他2個耳光，他都是針對林男的臉頰打，而不是針對林男後腦勺或額頭毆打，林男重傷不是他造成的。謝男律師則說，當時兩人中間夾了林母，謝男舉起手只能碰到林男頭部，並非刻意攻擊頭部。

不過法官在檢視相關監視器畫面後，認為林男身高僅163公分，謝男藉身材優勢，多次痛毆林男頭、臉，和林男診斷書所載傷勢相符。且林男送醫後，同年9月18日才能出院，又根據醫院鑑定結果，林男因頭部重傷害，精神障礙程度已達重大障礙程度，不能管理處分自己財產，且回復可能性低，應為監護宣告；今年6月10日鑑定雖顯示林男認知功能正常，且可自行行走，但也未對語言功能、右側肢體力量是否已回復等說明，可見林男傷勢相當嚴重。

法官判定，謝男犯行屬實，且犯後避重就輕，僅願承認傷害犯行，也沒有和林男成立調解，審酌謝目前已給付林男看護費、出院費用費等共7萬8208元等情，依謝犯傷害致人重傷罪，處1年10月徒刑。可上訴。