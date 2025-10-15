　
國際

甩開親中公明黨！高市早苗積極「跨黨派協商」　盼爭取支持選首相

▲▼日本自民黨總裁高市早苗15日下午與國民民主黨黨代表玉木雄一郎進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁高市早苗15日下午與國民民主黨黨代表玉木雄一郎進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨總裁高市早苗為了在月底臨時國會中順利當選新任首相，正積極展開跨黨協商。她今（15）日接連與在野黨黨魁會談，除了向立憲民主黨表達推動物價抗漲對策與稅制改革等合作意願，更在與國民民主黨黨代表玉木雄一郎的會面中明確呼籲在首相指名選舉上給予支持。

根據日媒《富士新聞網》、《日本放送協會》，高市早苗15日下午先與立憲民主黨黨代表野田佳彥會談，強調若接任石破茂成為新首相，將立刻解決物價高漲問題，並就廢除汽油稅暫定稅率與推動「附帶給付的稅額扣除制度」等議題表達合作意願。

野田則回應，雙方已就補正預算與燃油稅調整的必要性達成共識，但卻強調高市早苗並未在會談上呼籲要在首相指名選舉支持自己，並表示立憲民主黨目前正與日本維新會、國民民主黨協商，若取得一致，將呼籲公明黨共同合作。

▼立憲民主黨黨代表、日本前首相野田佳彥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼立憲民主黨黨代表、日本前首相野田佳彥。（圖／達志影像／美聯社）▲▼日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

接著，高市早苗於下午3時在國會內與玉木雄一郎會面約30分鐘，正式請求國民民主黨在首相指名選舉提供支持。她強調，兩黨在外交、安全保障、能源及經濟政策等領域擁有高度共識，均重視科技創新與國家成長戰略。她坦言，「若希望迅速推進相同方向的政策，應共同承擔責任」。

會後高市早苗向媒體表示，雙方確認在多數政策面上立場一致，「不只是為了席次計算，而是希望能在具體政策上攜手推進」。

據悉，自從公明黨代表齊藤鐵夫10日「單方面」宣布退出自公聯立以來，自民黨在國會中失去穩定多數，高市早苗若要在臨時國會中成功接任首相，勢必得爭取中間在野勢力的支持。

此外，高市早苗預計15日晚間6時再與日本維新會代表吉村洋文會談，試圖爭取該黨在臨時國會的合作。外界分析，高市正以「政策合作」為主軸，在失去公明黨支撐的情況下，重新建構跨黨派合作基礎。

10/14 全台詐欺最新數據

甩開親中公明黨！高市早苗積極「跨黨派協商」　盼爭取支持選首相

