「日本人不愛UNIQLO？」他酸只有觀光客在買　內行貼數據打臉　

▲不少人到日本會去逛UNIQLO，因為比在台灣買便宜很多。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

日系服飾品牌UNIQLO深受消費者喜愛。就有網友表示，近日到日本逛UNIQLO，賣場內幾乎都是觀光客，「尤其台灣人特別多」。對此，有網友透露，在日本人眼中，UNIQLO只是一個買內衣褲和內搭衣服的商店，甚至有日本女生聽到男生全身穿UNIQLO，會直接分手。然而，底下就有網友PO出數據打臉。

有網友在PTT發文，近日前往日本旅遊，並造訪UNIQLO，驚呼商品幾乎是日幣當台幣販售，價格超便宜，另外他也發現，現場大多是觀光客，而且台灣旅客特別多，反而本地櫃台結帳的人不多，「日本人都買內搭衣服為主，真的如先前網上說的穿出去很失禮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友在Threads發文，轉發PTT貼文，日本人去UNIQLO就是買內衣褲、內搭，要買有設計感的衣服，就會去買別的品牌，甚至還有女生聽到男生穿全身UNIQLO，會直接翻白眼、分手並封鎖。

留言區有網友PO出數據打臉，「UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）是上市公司，定期都會發財報數據，裡面都有寫。他們上禮拜才發2025財年的數據，整年來看，UNIQLO Japan 大約只有9%營收是來自觀光客，本地居民消費金額約9350億日圓。」

其他網友也表示，「UNIQLO都有最新科技放在衣著，發熱或是涼感衣等，也有一堆設計師合作款，誰跟你只是內搭啊？」「會看財報的人真的帥呆了」、「可是我每次在日本的UNIQLO都看到很多日本人在買耶」、「日本人超愛UNIQLO，疫情期間店家生意很好，也全都是日本人。日本的UQ還很多設計師單品，是很親民的國家品牌」。

也有自稱總部前員工的網友留言，「我必須說原PO對了一半。日本人不是不買，但買來內搭（上身、下身）居多，而外套會選擇高端體面一點的品牌。這其實也是為什麼大多數UQ的衣服都沒有logo，因為他們可以做好綠葉的角色。當然隨著跟設計師的合作，他們也能夠出一些品質好、外型好、價格相對便宜的外套，但大眾life wear的定位，才是他們的價值主張」。



▼有網友PO出財報打臉。（圖／翻攝自Threads）

