強逼賣淫身體破爛！醜妹站壁「每晚最多睡13人」　店長GPS變態監控

▲日本東京歌舞伎町。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本東京池袋一家女子酒吧的39歲男性店長鈴木麻央耶，涉嫌強迫20多歲女員工從事性交易，還以GPS掌控其行蹤、錄音監控賣淫過程，遭警方以涉嫌管理賣淫等罪名逮捕。該名女性經濟困頓誤入職場，半年後仍無法吸引客人，慘遭辱罵、暴力與精神控制，被迫在新宿歌舞伎町街頭「站壁」賣身，經警方取締才曝光。

根據日媒《朝日新聞》，鈴木麻央耶與另一名共犯從今年5月至7月間，讓這名女性員工在女子酒吧內留宿，並配發GPS裝置隨時掌握行蹤，強逼她夜間前往新宿大久保公園周邊招攬客人進行性交易。警方指出，女子最多一晚被迫接待多達13名男性顧客，1個月內收入約190萬日圓（約新台幣40萬元），但絕大多數錢款都被店長收走。

警方懷疑兩人以賣淫為業，持續追查不法所得流向。

調查指出，該名女子2024年9月因經濟拮据，開始進入位於池袋的女子酒吧工作。然而半年過去後仍難以靠自身魅力吸引客人，店長鈴木竟辱罵她「長得醜，就算去風俗店也賺不到錢」，還譏諷道，「我都雇用妳了，還不懂感恩」。

之後，鈴木強迫該名女員工在店內後方一間小房間過夜，白天繼續上班、晚上則被趕往歌舞伎町「站壁」找尋尋芳客，完全失去人身自由。

女子被逼拿著GPS裝置行動，與客人談價時須用手機錄音，一旦交易成功、進入旅館，就得立刻回報房號。所得皆以電子支付方式收取，隨後上繳給店長鈴木，僅獲得每次3000日圓（約新台幣660元）的生活費，還被要求出示收據。她也被迫搬離原本的住處，只能長期居住在酒吧後室。

更驚駭的是，每當女子試圖離開大久保公園時，便會遭店長鈴木以香檳酒瓶毆打、甚至踢踹。她長期睡眠不足，卻仍被迫上班，身心俱疲。直到某晚，警方在街頭取締性交易時逮捕了她。當時她坦承，「為了繳房租與生活費才不得已賣淫」，後續警方懷疑其背後遭控制，經深入追問，她含淚揭露整起被迫賣淫的過程。

警方依據女方的供述，以及復原她與店長鈴木之間的手機對話紀錄，確認屬於以控制他人的「管理賣淫」行為，因此逮捕兩名嫌犯。由於受害女子被強逼賣淫、且完全被精神操控，罪行惡劣，檢方最終不再追訴女子本人的罪責。