美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

美國商務部長盧特尼克日前拋出在美國總統川普任內，達到台灣與美國晶片產能『五五分』。對此，大陸國台辦表示，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會上表示，「美國政府高官的說法，讓世人再度看清美國永遠奉行『美國利益優先』的真實面目，以及民進黨當局所謂『台美關係史上最好』的可笑和一味妥協退讓只會換來美國步步進逼、軟土深掘的可悲。」

陳斌華稱，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，「而今卻淪為任由美國巧取豪奪的『弱勢產業』，根源在於民進黨當局為了『倚外謀獨』，只會無原則媚美、無底線賣台。」

陳斌華套用最近爆紅兩岸的網路歌曲《沒出息》稱，「台灣的優勢產業本來應該『從從容容、遊刃有餘』，如今卻是『慌慌張張、連滾帶爬』」。

另一方面，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格近日訪台，表示此行目的是促使台灣兌現未來4年對美國多類農產品採購量增加30％的承諾，並要取得新的銷售。

對此，陳斌華表示，「面對美國的經濟霸凌，民進黨當局為謀取政治私利，一味妥協退讓、討好獻媚，台灣業界和民眾已深受其害。」

陳斌華稱，「台灣農產品十分豐富，大量採購美國農產品，只會把台灣變成美國農產品的傾銷地，直接衝擊台灣本地農產品價格和銷路，嚴重損害台灣農漁業發展權益，嚴重影響台灣農漁業者的生計。」

陳斌華最後稱，「越來越多的事實讓台灣民眾看清，美國永遠奉行『美國優先』，關心的只有『美國利益』。在美國人眼中，台灣真正的價值就是『肥肉』和『提款機』，是其妄圖遏制中國的工具和棋子。」