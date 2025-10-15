北車女子遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施：增鐵警守望密度

▲台北車站大廳發生女子遭侵犯事件。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

國慶連假前夕一名被通緝的邱姓男子於台北車站大廳將一名女子拖至牆邊侵犯，長達10分鐘無人制止，直至一名外籍旅客察覺異樣才報警，引發譁然。台鐵公司今提出4項加強防護措施，包括增加鐵警守望密度、與鐵警建立安全聯防網等。

台北車站大廳10月9日傳出性侵事件，一名女子疑似酒醉倒地，遭另名男子拖至牆邊，且過程持續10分鐘無人制止，直到外籍旅客察覺異狀報警，警方抵達現場才將嫌犯逮捕。

台鐵公司表示，對於此次事件深表遺憾，已全力配合鐵警局偵辦，並主動與鐵警局召開安全聯防會議，具體提出4項加強台北車站安全防護措施，包括鐵警定點守望密度增加、鐵警與車站建立安全聯防網、站方與鐵警組成關懷小組，及協請台北市政府社會局加強無家者輔導安置。

台鐵公司說明，將針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望增加至3次以上；由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作；對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；協請台北市政府社會局加強無家者輔導安置。

台鐵公司表示，將持續與鐵警局及台北市政府社會局密切聯繫合作，透過「治安防範」與「社會關懷」雙軌並行，從根本改善車站環境安全，確保旅客與站區民眾人身安全。