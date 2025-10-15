　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠稅4千萬還找街友當人頭　女董座拖11年...聽到管收投降了

▲▼法務部行政執行署台北分署外觀。（圖／台北分署提供）

▲法務部行政執行署台北分署外觀。（圖／台北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

北市1名簡姓婦人經營的數位相機批發公司，2011年逃稅被連補帶罰共4087萬餘元，簡女簽字允諾繳納，卻結清公司帳戶、把全部股權轉讓給1名行蹤不明的街友，藉此置之不理，行政執行署台北分署追查11年，認為簡女隱匿逾6億元金流，簡女怕被管收，日前終於低頭先繳1000萬元，餘款分72期付清。

簡婦的公司登記資本額僅500萬元，2011年被國稅局發現漏報1.2億餘元銷貨收入，須補繳營利事業所得稅外加罰鍰共4087萬餘元，簡婦在國稅局調查時，簽字允諾全額繳納，轉頭卻清光公司帳戶存款，把公司股權全數轉讓給1名原本住在安養中心、現已行蹤不明的吳姓街友。

國稅局催討無著，2014年1月移交台北分署強制執行，儘管簡婦的公司已停業被廢止登記、名下無任何財產，台北分署仍持續清查2010年到解散日為止所有銀行帳戶金流，發現被查獲欠稅前，公司將5億餘元匯到國外，被查獲欠稅後，又匯出1.1億餘元。

期間簡婦公司還被人一次領走714萬元現金，另以化整為零、低於大額交易通報門檻方式，領光數百萬元存款。

台北分署多次請簡婦到案解釋她任內這些金流去向，簡女一概推稱「忘了」等語，台北分署歷經11年努力，認為簡婦涉嫌隱匿逾6億元資金、有履行義務能力卻故意規避，日前再次通知簡女到案，仍無法取得合理清償計畫，當場留置簡女準備向法院聲請管收。

50多歲的簡婦驚覺台北分署有備而來、害怕被管收而失去自由，終於低頭軟化，火速聯繫家人籌出1000萬元當成頭期款，承諾餘款3000多萬元分72期付清，總算保住自由，但未來若跳票欠繳，仍可能再度面臨被管收的危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德　今抵刑事局偵訊
玖壹壹師弟被抓成破口！　勾惡律師百萬保金黑幫出的
北車大廳女遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施
快訊／收盤前大單敲進！台積電刷新天價　台股飆漲
37歲八點檔女星宣布結婚、懷孕！　放閃照曝光
快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉了
別再轉傳北車性侵影片！　黃捷：對受害者是二度傷害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

快訊／濃煙狂竄！竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

花蓮酒駕自撞！路墩遭撞飛駕駛消失　躲巷弄被揪出

玖壹壹師弟涉毒被抓成破口！勾惡律師成內鬼　百萬保金黑幫出的

快訊／中和行車糾紛竟丟鞭炮！小客車當街起火　1男燒燙傷送醫

欠稅4千萬還找街友當人頭　女董座拖11年...聽到管收投降了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

快訊／濃煙狂竄！竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

花蓮酒駕自撞！路墩遭撞飛駕駛消失　躲巷弄被揪出

玖壹壹師弟涉毒被抓成破口！勾惡律師成內鬼　百萬保金黑幫出的

快訊／中和行車糾紛竟丟鞭炮！小客車當街起火　1男燒燙傷送醫

欠稅4千萬還找街友當人頭　女董座拖11年...聽到管收投降了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展！全新概念車預覽下一代MX-5

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

日本療養院驚爆命案！2名老婦「頭部噴血」慘死房間　警逮捕前員工

NET南港展店開出2大規格　商仲一看指「難辦！」

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

鄭中基泰國廢棄醫院拍戲！　工作人員驚見「阿飄舔他雙腿」嚇壞全劇組

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

北市20多歲女倒垃圾險被當街性侵

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

竹北女童幼兒園溺斃　現場畫面曝

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

更多熱門

相關新聞

她欠稅46萬沒繳　哈雷重機直接被拖走

她欠稅46萬沒繳　哈雷重機直接被拖走

林姓女子因欠繳綜合所得稅及勞健保欠款，共計46萬餘元，移送執行後卻沒有積極處理。行政執行署宜蘭分署一查發現，林女收入頗豐，還大手筆購入一輛黑色哈雷重型機車，並非沒有清償能力，於是前往林家，當場查封哈雷重機，若林女再不繳款，愛車恐怕會被依法拍賣。

欠稅罰款682萬拒繳台南科技公司前負責人遭裁定管收

欠稅罰款682萬拒繳台南科技公司前負責人遭裁定管收

法務部全國聯合拍賣會　成交額破7700萬

法務部全國聯合拍賣會　成交額破7700萬

投檢、執行署彰化分署合辦識詐有獎活動

投檢、執行署彰化分署合辦識詐有獎活動

花蓮21歲男打死不繳40萬罰單　土地被查封怕了

花蓮21歲男打死不繳40萬罰單　土地被查封怕了

關鍵字：

行政執行署台北分署強制執行管收欠稅

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面