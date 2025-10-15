欠稅4千萬還找街友當人頭　女董座拖11年...聽到管收投降了

▲法務部行政執行署台北分署外觀。（圖／台北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

北市1名簡姓婦人經營的數位相機批發公司，2011年逃稅被連補帶罰共4087萬餘元，簡女簽字允諾繳納，卻結清公司帳戶、把全部股權轉讓給1名行蹤不明的街友，藉此置之不理，行政執行署台北分署追查11年，認為簡女隱匿逾6億元金流，簡女怕被管收，日前終於低頭先繳1000萬元，餘款分72期付清。

簡婦的公司登記資本額僅500萬元，2011年被國稅局發現漏報1.2億餘元銷貨收入，須補繳營利事業所得稅外加罰鍰共4087萬餘元，簡婦在國稅局調查時，簽字允諾全額繳納，轉頭卻清光公司帳戶存款，把公司股權全數轉讓給1名原本住在安養中心、現已行蹤不明的吳姓街友。

國稅局催討無著，2014年1月移交台北分署強制執行，儘管簡婦的公司已停業被廢止登記、名下無任何財產，台北分署仍持續清查2010年到解散日為止所有銀行帳戶金流，發現被查獲欠稅前，公司將5億餘元匯到國外，被查獲欠稅後，又匯出1.1億餘元。

期間簡婦公司還被人一次領走714萬元現金，另以化整為零、低於大額交易通報門檻方式，領光數百萬元存款。

台北分署多次請簡婦到案解釋她任內這些金流去向，簡女一概推稱「忘了」等語，台北分署歷經11年努力，認為簡婦涉嫌隱匿逾6億元資金、有履行義務能力卻故意規避，日前再次通知簡女到案，仍無法取得合理清償計畫，當場留置簡女準備向法院聲請管收。

50多歲的簡婦驚覺台北分署有備而來、害怕被管收而失去自由，終於低頭軟化，火速聯繫家人籌出1000萬元當成頭期款，承諾餘款3000多萬元分72期付清，總算保住自由，但未來若跳票欠繳，仍可能再度面臨被管收的危機。