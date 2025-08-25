無照上路22次！花蓮21歲男打死不繳40萬罰單　土地被查封怕了

▲花蓮21歲男子多次無照上路，已累計40萬餘元罰單，花蓮分署強制執行其名下不動產才願意繳清。（圖／花蓮分署提供）



記者黃資真／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉一名21歲蘇姓男子在將近3年間，無照騎車、開車上路多達22次，罰單連同牌照稅、燃料費累計高達40萬餘元，惟蘇男拒不繳納遭移送執行，花蓮分署日前親赴前往查封蘇男名下不動產，蘇男才終於繳清罰鍰。

花蓮分署表示，蘇男自2022年11月至20124年8月間，竟無照駕駛重型機車、小客車等高達22次，猶如不定時炸彈，案經交通部公路局臺北區監理所花蓮監理站依道路交通管理處罰條例第21條第1、2項規定連續裁處罰鍰，因逾期未繳而移送執行。

花蓮分署自2023年12月起陸續受理蘇男裁罰案件，因其名下無所得及存款，為保全公法債權，花蓮分署立即就其壽豐鄉2筆土地，函請地政事務所辦理查封登記。其後經多次催繳，至戶籍地查訪等，蘇男均置之不理。

期間蘇男雖曾致電表達會到分署辦理分期繳納，惟始終未履行承諾。為督促其履行義務，花蓮分署於今年3月間派員赴現場查封土地，張貼封條，蘇男始驚覺土地將遭拍賣，日前終於繳清罰鍰。

無照駕駛事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡與家庭破碎。花蓮分署特別呼籲民眾，切勿心存僥倖，以身試法。該分署將持續就無照駕駛裁罰案件強力執行，以貫徹行政院「五打七安」政策，守護國人用路安全！