　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無照上路22次！花蓮21歲男打死不繳40萬罰單　土地被查封怕了

▲▼ 花蓮21歲男子無照上路已累計40萬元罰單，花蓮分署強制執行其名下不動產才願意繳清。（圖／花蓮分署提供）

▲花蓮21歲男子多次無照上路，已累計40萬餘元罰單，花蓮分署強制執行其名下不動產才願意繳清。（圖／花蓮分署提供）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉一名21歲蘇姓男子在將近3年間，無照騎車、開車上路多達22次，罰單連同牌照稅、燃料費累計高達40萬餘元，惟蘇男拒不繳納遭移送執行，花蓮分署日前親赴前往查封蘇男名下不動產，蘇男才終於繳清罰鍰。

花蓮分署表示，蘇男自2022年11月至20124年8月間，竟無照駕駛重型機車、小客車等高達22次，猶如不定時炸彈，案經交通部公路局臺北區監理所花蓮監理站依道路交通管理處罰條例第21條第1、2項規定連續裁處罰鍰，因逾期未繳而移送執行。

花蓮分署自2023年12月起陸續受理蘇男裁罰案件，因其名下無所得及存款，為保全公法債權，花蓮分署立即就其壽豐鄉2筆土地，函請地政事務所辦理查封登記。其後經多次催繳，至戶籍地查訪等，蘇男均置之不理。

期間蘇男雖曾致電表達會到分署辦理分期繳納，惟始終未履行承諾。為督促其履行義務，花蓮分署於今年3月間派員赴現場查封土地，張貼封條，蘇男始驚覺土地將遭拍賣，日前終於繳清罰鍰。

無照駕駛事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡與家庭破碎。花蓮分署特別呼籲民眾，切勿心存僥倖，以身試法。該分署將持續就無照駕駛裁罰案件強力執行，以貫徹行政院「五打七安」政策，守護國人用路安全！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女保時捷凱燕停路邊　慘遭「毀滅級破壞」
葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道
快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕
快訊／賓賓哥突癱軟暈倒　緊急送醫畫面曝
快訊／吊臂砸爆2車！　恐怖瞬間曝
修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴
一中商圈火警！消防車沒拉手煞車撞自家人
日本人也超愛！來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕　嚇壞急報警

PO濺血圖卡被起訴　「迷因台式民主」版主、女粉收押近2月獲釋

捷運環狀線工地吊車翻覆砸毀2車！1人嚇壞送醫　驚悚瞬間曝

無照上路22次！花蓮21歲男打死不繳40萬罰單　土地被查封怕了

一中商圈老字號紅茶店「翁記」火警！消防車沒拉手煞車撞自家人

苗栗史上最大環保犯罪！廢土棄置5足球場大　扣39台砂石車破紀錄

海巡高官收賄188萬！外流「公務機密」給對岸　遭求刑9年6月

豐原火警情侶雙亡！警去年獲報2人酒後吵架　女死者家屬難置信

快訊／抓到了！新店63歲男「瓦斯罐縱火」釀8送醫　落網坦承犯案

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕　嚇壞急報警

PO濺血圖卡被起訴　「迷因台式民主」版主、女粉收押近2月獲釋

捷運環狀線工地吊車翻覆砸毀2車！1人嚇壞送醫　驚悚瞬間曝

無照上路22次！花蓮21歲男打死不繳40萬罰單　土地被查封怕了

一中商圈老字號紅茶店「翁記」火警！消防車沒拉手煞車撞自家人

苗栗史上最大環保犯罪！廢土棄置5足球場大　扣39台砂石車破紀錄

海巡高官收賄188萬！外流「公務機密」給對岸　遭求刑9年6月

豐原火警情侶雙亡！警去年獲報2人酒後吵架　女死者家屬難置信

快訊／抓到了！新店63歲男「瓦斯罐縱火」釀8送醫　落網坦承犯案

麻豆代天府捐贈勤務裝備　助南市消防強化救災戰力

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉！　電車把手吊單槓傻眼

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」　園方揭真相

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

怒砸拍！前球王今年大滿貫僅1勝　溫網、美網皆首輪爆冷輸同一人

19歲爆紅女偶像「親吻男生」私密照外洩！違規遭退團…2天後最後登台

【最多警追的網紅】美籍男北市直播中被上銬！夜宿火車站挨告遭通緝

社會熱門新聞

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

10短裙露肩辣妹街上狂奔！全進警局原因曝

都更夢碎！　宣明智父子公司遭詐

快訊／抓到了！新店男「瓦斯罐縱火」　落網坦承犯案

大火畫面曝！新店巷弄內「烈焰吞噬轎車」

即／李正皓電視台外遭襲　士檢火速起訴4嫌

粉專發文「世壯運禁國旗、五星旗可進場」判免罰

苗栗史上最大環保犯罪！廢土棄置5足球場大

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

更多熱門

相關新聞

男騎樓違停挨罰一審撤銷27張罰單　二審逆轉全繳原因曝

男騎樓違停挨罰一審撤銷27張罰單　二審逆轉全繳原因曝

南投縣埔里鎮一名巫姓男子將小貨車停在自家騎樓，被檢舉開罰28次違規停車，共計開罰2萬5200元，巫男不服提出行政訴訟，一審認為騎樓因增建牆面已失去人行道功能，撤銷其中27張罰單，但監理所提出上訴後，二審法官認為該騎樓仍屬於人行道部分，逆轉改判得全繳，且不得上訴。

女客千元入住見「監獄枕套」嚇退房

女客千元入住見「監獄枕套」嚇退房

花蓮與日本大型新創社群簽署MOU

花蓮與日本大型新創社群簽署MOU

台中建商公會新理事長上任　謝麟兒3大建議盼救房市

台中建商公會新理事長上任　謝麟兒3大建議盼救房市

快訊／花蓮停車場凌晨傳爆炸聲！車內尋獲焦屍

快訊／花蓮停車場凌晨傳爆炸聲！車內尋獲焦屍

關鍵字：

花蓮無照上路罰單不動產強制執行

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面