她欠稅46萬沒繳「被抓包有錢買哈雷重機」　愛車直接被拖走

記者黃翊婷／綜合報導

林姓女子因欠繳綜合所得稅及勞健保欠款，共計46萬餘元，移送執行後卻沒有積極處理。行政執行署宜蘭分署一查發現，林女收入頗豐，還大手筆購入一輛黑色哈雷重型機車，並非沒有清償能力，於是前往林家，當場查封哈雷重機，若林女再不繳款，愛車恐怕會被依法拍賣。

▲林女的哈雷重機被查封。（圖／行政執行署宜蘭分署）

行政執行署宜蘭分署表示，林女因欠繳綜合所得稅及勞健保欠款，共計46萬餘元，經財政部台北國稅局松山分局移送法務部行政執行署宜蘭分署執行，雖然林女曾在今年2月前往宜蘭分署辦理分期，卻沒有持續繳納欠款，經廢止分期後，多次催繳也都沒有出面處理。

宜蘭分署進一步追查，發現林女在台北經營餐飲業，收入頗豐，還大手筆購入一輛2017年黑色哈雷重型機車（HARLEY-DAVIDSON，XL-1200-CX），並非沒有清償能力，於是在9月30日會同羅東稽徵所人員，直接前往林家查封哈雷重機。

林女家屬表示，是因為分期繳款單遺失，才會中斷繳納，後續會再找時間去辦理分期事宜。宜蘭分署表示，林女的重機已拖吊並移付保管，若她繼續置之不理，愛車將會被依法拍賣。

宜蘭分署呼籲，民眾應誠實面對義務並及時清償欠款，才是保障自己權益的最佳方式，如有欠繳公法債務，應及早繳納或主動辦理分期，以免財產遭到強制執行。