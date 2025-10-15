　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

校園研擬限制「抖音、小紅書」　教育部：資安及身心健康考量

▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲校園學術網路無法連上「抖音」，針對網路假訊息，教育部也做適度的規範。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／台北報導

中國社群平台抖音、國際版TikTok、小紅書在青少年間盛行，掀起立法委員正反論戰。有立委提出，這些平台影響學子身心健康，還有侵害個資、詐騙等危害，呼籲教育部研擬禁用或加強管理；不過也有人認為，不應針對特定平台選擇性封殺，關鍵是提升學生的識讀辨別能力，若只是限制，反而會削弱學生對假資訊的免疫力。

民進黨立委王義川日前點出，許多國中小學生沉迷抖音，除了可能侵害個資，內容也傳遞不實資訊，影響身心發展，建議校園內全面禁用。教育部長鄭英耀今（15日）表示，教育部原先就禁止學術網路連接抖音，未來也會與三大電信業者合作，透過校園宣導、QR Code教學等方式，協助家長為孩子設定防護機制，避免接觸不當內容。

此外，教育部也正研議，是否限制教師以抖音進行教學輔導，確保數位工具的使用符合教育原則。不過，國民黨立委葛如鈞今日質詢時質疑，教育部以假訊息、詐騙很多等理由宣導防範「小紅書」，但Facebook、Instagram、Threads 等平台的詐騙案其實更多，卻沒對這些平台限制，等於是選擇性封殺。

▲▼立委葛如鈞在質詢指出，許多社群平台的詐騙案，都比小紅書還多。（圖／翻攝國會頻道）

▲立委葛如鈞在質詢指出，許多社群平台的詐騙案，都比小紅書還多。（圖／翻攝國會頻道）

葛如鈞認為，使用哪個平台不是問題，關鍵是如何提升學生在網路的識讀能力，若以禁止代替教育，反而會削弱下一代對資訊的免疫力。他指出，AI時代來臨，全球各國都積極培養學生的科技應用力，美國學生AI能力排名全球第一，日本與韓國分居前段，唯獨台灣僅排在第21名，這才是真正該正視的警訊。他也呼籲教育部不要隨政治風向操作，應聚焦於培養學生的數位理解與自主判斷能力。

鄭英耀回應，並非單一針對平台，而是依據「危害國家資通安全產品」相關原則研議，因抖音、小紅書為中國開發的平台，具有資安疑慮，加上在學童身心尚未成熟階段，考量恐影響兒少身心發展，仍應審慎管控。

民進黨立委陳秀寶則說，抖音上很多不當內容，像是有年輕人挑戰自勒瀕死體驗，或是在車廂間「衝浪挑戰」，還有吞藥挑戰，先前也有國外女學生狂噴止汗劑挑戰而致死案例，這些沒意義又危害身心健康的挑戰，已經不是「文化玻璃心」的問題，而是涉及身心健康、甚至危害人身安全、公共安全的議題，教育部是否有針對學生教育「正確識讀」，也跟教師、家長、學生團體溝通來補足。

鄭英耀表示，抖音等短影音上，確實有許多不當的訊息傳播，也有很多跟學習較無關的內容，教育部會從青少年健康身心發展思考，設計相關制度。

鄭英耀也說，雖然校園學術網路無法連上抖音，但學生自己帶的手機不受限制，教育部今年規劃修正「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」，採彈性、分階段管理，國中小學生未成年，帶手機到校要經家長同意，並採學校或各班「集中保管」；而高中生則已具備基本自主管理能力，學校須邀集親師生，共同討論管理機制。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

校園研擬限制「抖音、小紅書」　教育部：資安及身心健康考量

中國文化大學勞動及人力資源學系（原勞工關係系）近日傳出可能廢系，教育部長鄭英耀今（15日）表示，尚未收到該校廢系申請，但會責成高教司主動瞭解狀況，並針對勞動人才培育議題進行審慎評估。

