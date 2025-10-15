　
文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

▲▼ 文化大學 。（圖／記者林裕豐攝）

▲文化大學勞動系傳出將廢系，教育部長鄭英耀表示，目前尚未收到正式申請。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

中國文化大學勞動及人力資源學系（原勞工關係系）近日傳出可能廢系，教育部長鄭英耀今（15日）表示，尚未收到該校廢系申請，但會責成高教司主動瞭解狀況，並針對勞動人才培育議題進行審慎評估。

鄭英耀今（15）日出席立法院教育及文化委員會，會前受訪對此回應，任何一個大學都必須因應社會環境改變，滾動式調整校務發展，但依照相關法規，任何學系的廢除也都需經過嚴謹程序，包括師生溝通座談、校務會議審議等討論，不過教育部「目前尚未收到文化大學有關廢系的正式申請」。

他進一步表示，教育部也將責成高教司主動瞭解狀況，並針對勞動人才培育議題進行審慎評估。

有關文化大學勞動系傳出廢系，勞動部前部長潘世偉日前在臉書貼文指出，文大勞動系因招生人數不足，傳出將被廢系，教師將分配到至少3個學院，他呼籲學校應重新審視相關科系的社會基礎，教育部也應正式啟動相關研究，思考如何因應勞動與人力資源專業未來的發展方向。

而文化大學日前也回應，該系已持續多年努力招生及轉型，仍未能符合社會需求，對於是否廢系目前尚在研議中，還未決議。

