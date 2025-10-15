帶滿滿誠意北上！花東市集3天快閃華山　滿額抽住宿+限定好禮

▲「東區主題日」將於10月17日至19日於台北華山1914文化創意產業園區熱鬧登場。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處及東部海岸國家風景區管理處共同主辦之「2025區域觀光圈市集日－東區主題日」，將於10月17日至19日於台北華山1914文化創意產業園區熱鬧登場！這次花東攜手北上帶來滿滿花東風情的音樂舞台、手作體驗、市集美食與限量好禮活動，讓民眾不必遠行，也能在華山感受最道地的花東氛圍。

活動現場不僅有沈文程、Ponay卜耐、杵音文化藝術團等音樂表演與名人手作體驗，讓大家透過聲音與手作感受花東生活節奏；更集結有70家花東在地品牌攤商，從職人手作、部落風味到地方好食，一次體驗最道地的花東魅力。

▲活動現場不僅有沈文程、Ponay卜耐、杵音文化藝術團等音樂表演。

本次活動更推出多重滿額好康，讓逛市集不只好玩更有驚喜，像是消費滿1,000元可兌換「花東好物」，滿載回憶一次滿足；滿1,500元再送市集購物金100元，每日限量50份，數量有限、手刀兌換；滿2,000元即可參加「花東住宿券」抽獎，並於每日舞台活動結束前抽出幸運得主，免費入住花東好旅宿。除此之外，現場還有填問卷送小點心活動，以及針對外國旅客，更推出憑護照即可兌換台東太麻里「貓貓御守」的專屬歡迎禮，滿滿心意傳遞花東的熱情與祝福。

縱谷市集攤位區邀集花子好食、松浦FUN、陶錫工藝、大竹子走部落、197茶樹莊園、綠點酒莊、三立冰淇淋、紐澳華茶樹森林、夜市王-福町本舖檸檬汁、吉鄉好粽、果子俠、烏尼囊多元文化工作坊、九日良田、木日光文旦驛站、花蓮縣政府、紅烏龍合作社、阿改玩生活有限公司、新味醬油、檜木居（檜木居香氛生活）、員外香草友善農園、百年傳奇、金喜檸檬、昇活樂陶陶、松蘿野店、田中先生／笙笙不息、萱懋茶園、清優嶺體驗農園、洄瀾無毒、花蓮晴盛蜂場、JJ甜點、柏林德國豬腳等品牌共同參與。

▲現場有手作體驗、市集美食與限量好禮活動。

東海岸市集攤位區則集結Dipit復興部落、貓公部落 聖山腳下的部落、Anita's辣醬、米麻岸Mima'an、迦南海耶hayi海廢創生基地、奧麗雅安莊園X ANHER、旗遇海味、彧咖啡、足跡再現生活館、足跡再現生活館、海洋環境教室(成功人事)、小野柳自然教室(富岡港港好)、海食光x LazyDough bakery、彌勒有機果園、新太平洋1號店、祥銓農創有限公司、髒孩子工作室、海廢咖啡工作室、達興山號、部落沃客、少妮媱手工烘焙坊、EASFU 東香芫 香氛工作室 、山海蜂情養蜂、Liwu 立霧、綠島夏卡爾民宿、綠島牛浪Niuland、海岸咖啡、長濱1號、烤茶地 mi 'epah、鏡頭君家族、pop up 東海岸雜貨店(快閃小車)等品牌登場。

不僅如此，現場「花東旅遊中心」更是匯聚兩處旅宿與遊程業者，包含東部海岸的「台灣好行（東部海岸線、玉長豐濱線）」、「一烈！海派過生活」、「馬到成功168」、「夜探三仙台＆夜訪小野柳」、「台灣觀巴＆共乘花東」等行程，以及縱谷地區的「花東出「鏟」的幸福！感恩有你！幸福旅遊月月送」、「花東縱谷觀光圈 旅宿1+1 幸福專案」、「銀河國際旅行社（安通溫泉飯店）」、「紅葉谷綠能溫泉園區」、「天龍飯店3310山山依鄰（海端鄉登山教育與活動推廣）」與「餐桌上的部落旅行」等業者及限定活動，現場提供花東旅遊諮詢、住宿優惠與行程推薦，一次滿足旅人對花東的嚮往。

▲市集攤位區參與商家。

「East of Taiwan」帶著花東的美好走進華山，從山到海、從手作到美食，用一場市集串起花東生活的靈魂。10月17日至19日，誠摯邀請民眾共赴這場東台灣限定的秋日盛會！

活動資訊

活動日期：2025年10月17日（五）至10月19日（日）

活動時間：10月17日、18日 11:00-19:00；10月19日 11:00-17:00

活動地點：臺北華山1914文化創意產業園區

????更詳細完整活動資訊：https://www.easttaiwan.net/zh-tw/march/5365

????「來場花東體驗之旅吧！手作體驗」報名資訊：https://www.accupass.com/go/east-of-taiwan2025

????東區觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站：https://www.easttaiwan.net/

????東區觀光圈行動旅服PWA：https://www.easttaiwan.net/pwa/#/zh-tw/

