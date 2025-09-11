　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光署拚國旅夜經濟　陳世凱：辦演唱會、煙火秀留宿

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為推升國旅並增加住宿率，交通部將出招舉辦演唱會等夜間活動讓民眾留宿，交通部長陳世凱今天（11日）接受廣播專訪時表示，觀光署未來將規劃更多夜間活動，包括指標性演唱會、煙火秀、星空及月亮主題音樂會等，希望吸引旅客停留過夜，帶動住宿與消費。

交通部長陳世凱今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，國旅形式一直在轉變，外界認為國旅很慘，但實際情況並非如此。根據統計，從111年至113年間，全台民宿與旅宿業增加逾1400家，旅宿業從業人員也增加300多人，近期更有七家新飯店開幕，包括嘉佩樂酒店，以及即將在台灣陸續登場的台北洲際、四季與香格里拉等國際品牌。他強調，業者對市場高度敏感，若前景不佳不會持續投資，顯示國旅並非不好。

至於外界批評飯店價格高昂，陳世凱表示，事實上四、五星級旅館住房率仍維持高檔，顯示民眾偏好高品質住宿。他舉例，高雄市舉辦韓團演唱會期間，飯店住房需求隨之暴增，凸顯活動與住宿相輔相成，因此觀光署將透過規劃夜間大型活動，刺激民眾多留一晚。

他也指出，國旅型態已逐漸轉為一日遊，高達7成5民眾選擇當天往返。例如以往台中前往杉林溪需時4到5小時，多會選擇住宿，但如今道路改善縮短至兩小時，使過夜需求減少。不過整體景點人潮並未下滑，去年國旅旅次已達2.2億人次，今年更可能再創新高。

陳世凱說，台灣景點常可見人潮擁擠，顯示國旅消費力仍在，未來希望能讓旅客多停留久一點、能住宿過夜最好，或增加消費，刺激消費的協助未來會盡量來推動。他強調，交通部觀光署未來將會辦一些活動，大部分活動會規劃在夜間，包括煙火秀或以星空或月亮為主題的音樂會，讓旅客多留宿一晚。

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

現行500公克以下或郵資不超過104元的文件資料或證件、繳費單等投遞，為中華郵政專營權，其他民間業者若投遞為違法，每次開罰20萬，累犯罰則每次以20萬元級距往上累加，不過交通部今(10日)​修正「交通部執行違反郵政法事件取締作業要點」鬆綁，降低累犯每次罰款為10萬元，今天起正式上路。

國旅交通部陳世凱觀光署夜間活動住宿旅宿

