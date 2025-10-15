北市府菜鳥到職2周躲女廁偷拍！被害人拒和解求重判　最終結果曝

▲台北市政府大樓外觀。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

楊姓男子今年（2025年）4月剛任職台北市政府僅2周，就躲在市府女廁3度偷拍同1位女同事，女方發現時，當場奮勇逮人呼叫同仁報案送辦、請求重判，楊男認錯求饒想和解被拒，台北地院一審依無故攝錄他人性影像罪判刑4月，上訴後，北院二審今（15日）准楊男緩刑4年，須提供60小時義務勞務並接受5場次法治教育定讞。

判決指出，楊男今年4月15日下午4點多、16日下午1點多，尾隨本案女同事躲進台北市政府8樓女廁，從隔壁廁間下方門縫，用手機偷拍女方如廁影像，16日下午3點多第3度重施故技偷拍得逞，但被快手快腳穿好衣物的女方推開門撞見。

女方吃驚楊男怎出現在女廁，接著看到楊男拿著手機一臉慌張，女方頓時會意，立刻衝上前緊緊抓住楊男雙手、放聲大喊求助，驚動多人幫忙報警送辦，得知楊男今年4月初剛到職，並從手機內扣得4部偷拍影片，查出女方前2次受害情節。

楊男全部認罪，以「強烈意願」央求和解賠償、希望法官協助移付調解，女方完全不想談，請求法官對楊男重判。

北市府大樓辦公重地竟發生員工偷拍事件，北市府於事發後迅速表明，依法先隔離雙方當事人，啟動員工心理諮詢，並全面提高大樓內防偷拍巡檢頻率、將廁所隔板加長到底，待確認楊男犯行，會依《勞動基準法》終止相關契約。

一審認定楊男為滿足個人私慾，嚴重侵害被害人隱私，欠缺尊重他人身體的法治觀念，更造成被害人心理創傷，儘管楊男提出身心狀況證明文件，但他犯案時顯無辨識能力欠缺或顯著降低的減刑事由，犯行應受非難。

不過考量楊男無前科、犯後態度尚可，一審依無故攝錄他人性影像罪，判楊男4月徒刑、得易科罰金12萬元，北院二審今駁回楊男上訴，但准他緩刑4年付保護管束，須提供60小時義務勞務並接受5場次法治教育定讞。