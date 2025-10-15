IMF最新報告　台灣2025成長率上調至3.7%

▲IMF最新報告將台灣2025年實質GDP成長率預測由4月的2.9%大幅上修至3.7%。（圖／記者周宸亘攝）



記者張方瑀／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）14日發布最新《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告，將台灣2025年實質GDP成長率預測由4月的2.9%大幅上修至3.7%，顯示經濟動能強勁。至於2026年，則由原先的2.5%下修為2.1%。

報告指出，台灣今年的消費者物價年增率預估為1.7%，略低於春季預測的1.8%；明年通膨率維持1.6%不變。勞動市場方面，IMF預期台灣今、明兩年的失業率都將穩定在3.4%水準。

IMF此次同時上調全球成長展望，認為美國與部分主要經濟體簽署貿易協議後，避免了美國總統川普（Donald Trump）原先威脅的大規模關稅實施，加上對方未採取報復措施，使全球經濟前景優於預期。根據報告，2025年全球實質GDP預測為3.2%，高於7月預測的3.0%與4月的2.8%；2026年則維持3.1%。

儘管展望樂觀，IMF仍提醒，若川普重啟美中貿易戰，可能造成全球產出顯著減緩。首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）指出，除了關稅影響低於預期，經濟表現也受惠於企業靈活調整供應鏈、歐中財政刺激、美元走弱及人工智慧（AI）投資熱潮等因素。

他強調，「整體情況比我們想像的好，但仍不如理想，也比一年前悲觀。」

美國經濟表現持續穩健，IMF預測2025年成長率為2.0%，較7月預測的1.9%略有上修，2026年則為2.1%，雖高於預期，但仍低於2024年的2.8%。歐元區方面，受德國財政擴張與西班牙強勁內需支撐，2025年成長率從1.0%上修至1.2%。

日本經濟預測顯著改善，2025年成長率由0.7%上調至1.1%，2026年雖回落至0.6%，但仍優於7月預測。中國成長率則維持不變，預估2025年為4.8%、2026年為4.2%，IMF指出雖受出口增加帶動，但可持續性仍待觀察。