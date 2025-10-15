陸宣布放寬「一次有效台胞證」　國台辦：擬擴大至全部符合條件口岸

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（15日）舉行例行記者會，發言人陳斌華一開始發布重要消息，未來台灣民眾只要符合條件，不論是從台灣直航到大陸，或經由港澳地區和外國來大陸，將擴大範圍增加落地申辦口岸可辦理「一次有效台胞證」入境，相關措施將會適時發布。

陳斌華稱，為進一步擴大開放，讓台灣同胞來大陸更加便利和安全，有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。

陳斌華指出，「台胞無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單將由有關職能部門適時發佈。」

陳斌華指出，「兩岸一家親，台灣同胞是我們的骨肉天親。」我們始終重視聽取台胞的意見建議出台上述政策，就是致力為台灣居民來到來往大陸，創造更加開放、便利安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力發展融合發展，行穩致遠，守護兩岸同胞共同利益和福祉。

根據目前資料顯示，目前可辦理「一次性台胞證」，可在大陸的機場和港口辦理落地簽，包含北京、上海、廣州、深圳、廈門、福州、成都、杭州、重慶、武漢、天津等城市

主要口岸有廈門地區有廈門高崎國際機場、廈門國際郵輪中心、五通客運碼頭等口岸均設有簽證窗口，可為持台灣護照的旅客辦理一次性入境證件；深圳地區包括深圳灣口岸、福田口岸及羅湖口岸二樓設有受理櫃台，方便往來港澳及廣東的旅客現場申請；珠海地區有橫琴口岸與青茂口岸亦列入可受理地點，提供往返澳門的台胞緊急辦證服務；上海地區浦東、虹橋兩大機場據旅遊業者指出，也具備口岸簽證窗口，可臨櫃辦理一次通行證；港澳地區有香港與澳門國際機場亦被列為可加簽或口岸簽證地點，供中轉赴陸台胞使用。

口岸簽證屬於一次性入出境有效證件，效期三個月，主要提供「尚未申領正式台胞證」的台灣居民使用。辦理時須攜帶台灣護照、身分證及兩吋白底照片，並填寫入境申請表格。若資料齊全，當場即可領取，無須事先網路預約。