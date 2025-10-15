　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最強護照排名曝！台灣「免簽136國」排第37　這國創20年最慘

▲▼外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣護照名列第37名，可免簽證前往136個國家與地區。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

全球護照排名再洗牌！根據倫敦顧問公司「亨利合夥人」（Henley & Partners）最新發布的《亨利護照指數》（Henley Passport Index），美國護照今年發生歷史性變化，首度跌出前10名，從昔日的世界第一滑落至第12名，而台灣則名列第37名，可免簽證前往136個國家與地區。

亞洲國家包辦前三　新加坡居冠

在這份最新季度榜單中，亞洲護照持續領先全球。新加坡以可免簽193個目的地穩居榜首，其次是南韓190個，日本則以189個緊追在後。

美國與馬來西亞並列第12名，持照人可免簽進入180個地區。不過由於亨利指數將同分國家合併排名，實際上有多達36個國家「領先」美國。

台灣護照排名第37名，與去年相比維持穩定，可免簽前往136個目的地，持續位居全球中段班。

美國「軟實力」衰退　政策收緊成關鍵

美國在2014年曾高居榜首，今年7月仍穩居前10名，卻在最新報告中跌出榜單。CNN分析指出，這波下滑與多國入境政策調整有關。

例如，巴西今年4月因缺乏互惠取消對美、加、澳公民的免簽待遇；中國近期對德國、法國等歐洲國家開放免簽，但美國並未入列。同時，巴布亞紐幾內亞與緬甸的政策變動提升其他國家排名，而索馬利亞啟用電子簽證、越南在免簽名單中排除美國，也進一步削弱美國護照實力。

亨利合夥人執行長克凱林（Christian H. Kaelin）指出，「過去十年美國護照的衰退，不只是名次重排，而是全球流動性與軟實力的結構性變化。願意擁抱開放與合作的國家正在向前，而仍仰賴舊有特權的國家正被時代淘汰。」

CNN商業主編奎斯特（Richard Quest）強調，排名前幾的護照仍極具吸引力，限制相對少，且吸引許多富豪透過投資移民計畫申請，例如川普在今年2月提出的「500萬美元黃金卡」（gold card）方案；亨利合夥人正是此類居留與公民身分顧問公司。

英國與中國趨勢分歧

報告也指出，曾在2015年登頂的英國護照今年下滑至第8名，創歷史新低；相反地，中國近十年大幅躍升，從2015年的第94名升至2025年的第64名，新增37個免簽國。

另一個表現亮眼的國家是阿拉伯聯合大公國，近十年從第42名一路爬升至第8名。

在榜單底端，阿富汗以僅24個免簽目的地繼續墊底，比年初還少兩個；敘利亞排第105名（26個），伊拉克排第104名（29個），前後落差高達169個目的地。

整體而言，亨利護照指數再次顯示出亞洲國家在全球旅遊自由度上的強勢地位，而美國的名次滑落，則反映出其全球開放政策與國際互惠關係正逐步鬆動。

▲▼全球最強護照排名。（圖／記者張方瑀製）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
玖壹壹師弟被抓成破口！　勾惡律師百萬保金黑幫出的
北車大廳女遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施
快訊／收盤前大單敲進！台積電刷新天價　台股飆漲
37歲八點檔女星宣布結婚、懷孕！　放閃照曝光
快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉了
別再轉傳北車性侵影片！　黃捷：對受害者是二度傷害
竹北女童溺斃！　負責人哽咽鞠躬道歉
「勾惡網紅律師」栽了！　士檢抄剿3億槍毒走私

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孟加拉工廠大火！至少16死「燒成焦屍」　疑吸入毒氣瞬間奪命

男友根本沒離婚！她驚覺受騙　氣到「揮刀斬命根」

全球最強護照排名曝！台灣「免簽136國」排第37　這國創20年最慘

男自家被2比特犬攻擊　鄰居聽恐怖慘叫聲「揮斷開山刀」仍救不回

8人遭集體槍決！加薩停火後　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

以色列民眾憤怒！哈瑪斯延遲釋放人質遺體　加薩死者身分難以確認

歐盟出招！擬強制中企「技術轉讓」換市場　鎖定汽車、電池業

尺度大解禁！ChatGPT將開放生成「色情內容」　奧特曼揭原因

制裁中國犯罪首腦！美英聯手「最大沒收行動」　揭柬埔寨殺豬盤詐欺

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

孟加拉工廠大火！至少16死「燒成焦屍」　疑吸入毒氣瞬間奪命

男友根本沒離婚！她驚覺受騙　氣到「揮刀斬命根」

全球最強護照排名曝！台灣「免簽136國」排第37　這國創20年最慘

男自家被2比特犬攻擊　鄰居聽恐怖慘叫聲「揮斷開山刀」仍救不回

8人遭集體槍決！加薩停火後　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

以色列民眾憤怒！哈瑪斯延遲釋放人質遺體　加薩死者身分難以確認

歐盟出招！擬強制中企「技術轉讓」換市場　鎖定汽車、電池業

尺度大解禁！ChatGPT將開放生成「色情內容」　奧特曼揭原因

制裁中國犯罪首腦！美英聯手「最大沒收行動」　揭柬埔寨殺豬盤詐欺

鄭中基泰國廢棄醫院拍戲！　工作人員驚見「阿飄舔他雙腿」嚇壞全劇組

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

輝達卡關！張景森嗆「辭職一周」讓他來做　李四川：謝謝指教

快訊／濃煙狂竄！竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

《紅蘋果樂園》馨子揭退圈真相！認：沒人找我拍戲　曾崩潰逃離片場

「最親近的人最容易讓你受傷」　韓大咖遭摯友騙掉全財產

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

台積電刷天價！漲40元收最高1465　台股大漲482點

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

國際熱門新聞

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

快整理房間　3類日常用品變金礦

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

即／狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

更多熱門

相關新聞

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

中國福建省廈門市公安局近日再發布懸賞通告，通緝18位台灣軍方心戰大隊的名單；這是繼資通電軍被中共威脅懲獨後，中方再次出手恫嚇。不過，民進黨立委王定宇15日質詢時指出，竟然有從機敏單位離退之人員，向公股銀行辦理貸款、保險時，被以「遭中國發布通緝的理由拒絕核貸」，他怒斥，「台灣的公股銀行，竟然用中共點名的資料，在執行中共的制裁」。

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

IMF最新報告　台灣2025成長率上調至3.7%

IMF最新報告　台灣2025成長率上調至3.7%

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

關鍵字：

台灣護照旅遊簽證免簽

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面