全球最強護照排名曝！台灣「免簽136國」排第37　這國創20年最慘

記者張方瑀／綜合報導

全球護照排名再洗牌！根據倫敦顧問公司「亨利合夥人」（Henley & Partners）最新發布的《亨利護照指數》（Henley Passport Index），美國護照今年發生歷史性變化，首度跌出前10名，從昔日的世界第一滑落至第12名，而台灣則名列第37名，可免簽證前往136個國家與地區。

亞洲國家包辦前三 新加坡居冠

在這份最新季度榜單中，亞洲護照持續領先全球。新加坡以可免簽193個目的地穩居榜首，其次是南韓190個，日本則以189個緊追在後。

美國與馬來西亞並列第12名，持照人可免簽進入180個地區。不過由於亨利指數將同分國家合併排名，實際上有多達36個國家「領先」美國。

台灣護照排名第37名，與去年相比維持穩定，可免簽前往136個目的地，持續位居全球中段班。

美國「軟實力」衰退 政策收緊成關鍵

美國在2014年曾高居榜首，今年7月仍穩居前10名，卻在最新報告中跌出榜單。CNN分析指出，這波下滑與多國入境政策調整有關。

例如，巴西今年4月因缺乏互惠取消對美、加、澳公民的免簽待遇；中國近期對德國、法國等歐洲國家開放免簽，但美國並未入列。同時，巴布亞紐幾內亞與緬甸的政策變動提升其他國家排名，而索馬利亞啟用電子簽證、越南在免簽名單中排除美國，也進一步削弱美國護照實力。

亨利合夥人執行長克凱林（Christian H. Kaelin）指出，「過去十年美國護照的衰退，不只是名次重排，而是全球流動性與軟實力的結構性變化。願意擁抱開放與合作的國家正在向前，而仍仰賴舊有特權的國家正被時代淘汰。」

CNN商業主編奎斯特（Richard Quest）強調，排名前幾的護照仍極具吸引力，限制相對少，且吸引許多富豪透過投資移民計畫申請，例如川普在今年2月提出的「500萬美元黃金卡」（gold card）方案；亨利合夥人正是此類居留與公民身分顧問公司。

英國與中國趨勢分歧

報告也指出，曾在2015年登頂的英國護照今年下滑至第8名，創歷史新低；相反地，中國近十年大幅躍升，從2015年的第94名升至2025年的第64名，新增37個免簽國。

另一個表現亮眼的國家是阿拉伯聯合大公國，近十年從第42名一路爬升至第8名。

在榜單底端，阿富汗以僅24個免簽目的地繼續墊底，比年初還少兩個；敘利亞排第105名（26個），伊拉克排第104名（29個），前後落差高達169個目的地。

整體而言，亨利護照指數再次顯示出亞洲國家在全球旅遊自由度上的強勢地位，而美國的名次滑落，則反映出其全球開放政策與國際互惠關係正逐步鬆動。