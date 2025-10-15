騎士車禍被抓到酒駕　1原因告贏免罰1.5萬元

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿隆（化名）去年11月間騎乘親友的機車行經台北市興隆、辛亥路口，與另一名騎士A發生車禍，警方到場之後對他實施酒測，發現酒測值超標，他和車主雙雙挨罰，心中不服，因而決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官審理之後，發現車禍發生原因與酒駕無關，而且是騎士A違規在先，最終裁定撤銷原處分。

▲阿隆騎車發生事故，被到場處理的警員抓包酒駕，但法官認為阿隆酒駕與車禍原因無關。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，警方去年11月4日晚間接獲通報，指出在台北市興隆、辛亥路口發生一起交通事故，需要同仁前往處理；經到場警員對事故雙方當事人實施酒測後，發現騎士阿隆酒測值為0.2MG/L，已經超標，因此依照公共危險現行犯將他帶回警局偵辦。

阿隆因為此事挨罰1萬5000元罰鍰，還要吊扣駕駛執照24個月、參加道路交通安全講習，就連借車給他的親友也挨罰吊扣機車牌照24個月。兩人不滿受罰，決定提出行政訴訟。

台北高等行政法院法官當庭檢視相關證據，發現阿隆在面對警方詢問是否有喝酒時，先是否認，直到警員說要實施酒測並第二次詢問是否有喝酒，他才改口坦承白天有喝一點。不過，阿隆雖然酒測值超標，卻有通過同心圓測試。

法官表示，從現有證據看來，這起事故是因為騎士A未先變換至外側車道再右轉，反而逕自從內側車道右轉，接著就與沿著外側車道直行的阿隆發生碰撞，可見是騎士A違規在先才會發生車禍，與阿隆酒駕無關。

至於車主的部分，法官指出，他雖然是機車的所有人，但並非實施酒精濃度測試檢定行為的行為人，原處分確實於法有違，最終裁定撤銷阿隆與車主的處分，全案仍可上訴。

