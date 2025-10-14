結合國際盲人節與無光餐廳體驗　黃偉哲：從理解出發打造共融友善城市

▲台南市社會局舉辦「黑暗中看見尊重」活動，邀請業者走進無光餐廳體驗視障生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年10月15日是「國際盲人節（白手杖節）」，為呼應身心障礙平權與尊重精神，台南市政府社會局14日舉辦「黑暗中看見尊重」身心障礙禮儀友善宣導活動，邀請20名旅遊、餐飲及服務業從業人員走進「無光餐廳」，透過黑暗中的用餐體驗學習理解與尊重，三三讀書會會長陳苡銜與社會局長郭乃文也特別到場關心。

市長黃偉哲表示，台南市目前有超過10萬名身心障礙朋友，市府長期推動無障礙環境與平權教育，希望讓「尊重」成為城市的日常態度。他指出，透過「身心障礙禮儀友善推動計畫」，市府持續辦理講座、體驗與工作坊等活動，讓「尊重從理解開始」不只是口號，而能轉化為具體行動，打造平等、共融、無歧視的友善城市。

一位參與活動的餐旅業者分享，在伸手不見五指的環境裡吃飯，才真正體會到視障者的困難，「光是拿餐具、找水杯都得花好多時間」。他說，原以為貼心服務是「幫得快一點」，但體驗後才懂得要先理解對方的需求，有時一句「餐具在右手前方」的提醒，對視障者來說才是真正的友善。

社會局長郭乃文指出，本次活動以白手杖節為契機，於全黑環境中舉行，讓參與者透過聽覺、觸覺與嗅覺完成用餐，親身體驗「看不見」的挑戰與不安，也學會在互動中以同理與包容回應他人。他強調，這不僅是一次體驗，更是一場重新思考「空間、溝通與信任」的學習歷程。未來社會局將結合「國際身心障礙者日」等節日，持續辦理創新且具參與感的活動，推動台南成為「無障礙、有溫度」的友善城市。