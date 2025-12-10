大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員　齊名NBA詹皇

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國職棒日籍球星大谷翔平再創紀錄，第四度獲選美聯社年度最佳男運動員，與NBA巨星詹姆斯（LeBron James）、美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）、自由車選手阿姆斯壯（Lance Armstrong）並列得獎最多的男運動員。大谷以「二刀流」投打能力，正逐步追趕美國運動界的傳奇人物，展現亞洲球員在國際舞台的超凡影響力。

大谷翔平今年再度獲得美聯社年度最佳男運動員獎，成就令人驚嘆。他以投打兼備的表現，幫助洛杉磯道奇再度奪冠，成為歷來獲獎次數最多的球星之一。大谷在日本受訪時表示，能多次拿下這個獎項真的很有意義。他在美聯社47位體育記者投票中獲得壓倒性票數，展現強勢人氣。

這項年度運動員獎自1931年設立以來，曾有跨項運動奇才札哈里絲（Babe Didrikson Zaharias）多次獲獎。大谷繼去年追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，今年更與老虎伍茲和詹姆斯等美國體壇巨星並駕齊驅。他坦言，這些名人一直是自己成長過程中的榜樣，並期許明年能再度奪獎。

談到自己最精彩的時刻，大谷認為是在國聯冠軍賽第4戰，他主投6局無失分、三振10人，還敲出3支全壘打，堪稱個人運動生涯代表作。對於未來，他表示會持續設定更高目標，並準備明年挑戰世界棒球經典賽，同時希望能保持健康、力拚世界大賽三連霸。他也透露，正在努力用英文發言，期待在場內外都能不斷進步。