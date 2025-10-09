報案被搶趁機拍個資　他「PO網肉搜」秒變被告！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿雄（化名）今年1月間前往派出所報案，卻趁著警員製作調查筆錄時，偷偷拍下嫌疑人的個資，再PO上網「肉搜」，結果反而害到自己。橋頭地院法官日前審理之後，依犯非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處阿雄有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿雄趁報案製作筆錄的機會，偷偷拍下嫌疑人A男的個資，再放到網路上「肉搜」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿雄今年1月間前往派出所報案，並在警員協助製作調查筆錄、犯罪嫌疑人指認時，趁著警員不注意，用手機拍下嫌疑人A男的身分證影像資料，成功取得對方的姓名、身分證號、出生年月日、相片等重要個資。

接著，阿雄在同日晚間透過手機上網，將A男的個資上傳到社群平台Threads，還寫下留言，「這是哪一路的人策畫搶我，有認識的麻煩通知一下」，導致A男個資外洩，他自己也因此吃上官司。

橋頭地院法官表示，阿雄將A男的個資公布在網路上，還暗指對方涉嫌搶奪，主觀上具有損害他人人格利益的意圖，確實會對A男的權益造成影響，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未與A男達成調解或和解，最終依犯個人資料保護法第41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。