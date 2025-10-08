被控插隊「舉手」挨告恐嚇　他瞎扯抓癢下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝今年3月間在大賣場排隊結帳時，因不滿被指控插隊，竟舉手作勢毆打對方，事後挨告卻辯稱「舉手是為了抓癢」。不過，由於阿輝的說詞與監視器畫面不符，台南地院法官並未採信他的說詞，日前依犯恐嚇危害安全罪，判處他罰金4000元，得易服勞役4日。

▲阿輝在大賣場結帳時，因排隊問題與其他消費者起爭執。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年3月間在某大賣場內準備結帳，被其他消費者制止插隊，他竟心生不滿，突然將身體趨前，接著舉手作勢毆打對方。該名消費者擔心真的發生危險，於是立刻報警處理。

阿輝到案之後坦承與人發生爭執，但辯稱雙方在理論過程中，他因為覺得背部很癢，就舉起手來抓癢，並非是要作勢打人。

不過，台南地院法官檢視賣場監視器錄影畫面，發現阿輝是在身體趨前的同時舉起手，手肘朝向該名消費者，隨後便把手放下，並沒有任何「抓背」的行為，反而比較像是作勢肘擊。

法官表示，阿輝僅因細故就以上述方式恐嚇他人，考量到這是他第4次涉及刑事犯罪，雖然已經賠償1200元並達成調解，但他犯後仍否認犯行，未見悔意，最終依犯恐嚇危害安全罪，判處罰金4000元，得易服勞役4日，不予緩刑，全案仍可上訴。