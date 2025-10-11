少年為3萬懸賞玩具槍討債！沒拿到錢還吃官司　他被尻1拳繼續烤肉

▲台中一名王姓少年對郭男揮拳，又持玩具槍恐嚇，自稱是在網路發現討債懸賞文。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名17歲王姓少年在網路爬文，看到有不知名人士以2至3萬元徵求討債人士，竟聽從對方指示前往北區一間公司找上郭姓男子，上前就對郭男揮拳，持玩具槍對空鳴槍。王姓少年被警方逮捕，還稱自己也沒有拿到報酬，仍被依恐嚇、傷害罪嫌送交少年法庭。

8日20時許，被害人郭男（38歲）等人在自家公司前烤肉，結果一名頭戴安全帽的男子突然靠近，並且對郭男揮拳，隨即又轉身，在路中對空作勢鳴槍，並再次轉身落跑，郭男等人受驚嚇，且完全不認識該男，趕緊報案。

▲王姓少年當時持空氣槍對空鳴槍。（圖／翻攝黑豪家族）



經警方追查，發現涉案人是一名王姓少年（17歲），自稱在網路上看到有人發文，以約2至3萬代價請求協助討債之訊息，王少與對方聯繫，決定在8日晚間前往嗆聲，結果要與藏鏡人聯繫時，已經遭對方封鎖訊息，也沒有拿到報酬。

全案經警方詢後，依傷害、恐嚇罪嫌將王姓少年移送少年法庭，並持續追查網路訊息來源中。

郭男隔壁鄰居說，當天晚上不知什麼原因引發衝突，但是昨晚郭男還有繼續烤肉，若事情嚴重，應該不會繼續在外。鄰居說，郭男為人還算客氣，大家互動都正常，不曉得發生什麼糾紛。