館長喊「開直播、敲鑼打鼓去約談」弄得轟轟烈烈：又是司法迫害

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢直播時高喊「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北地檢署將分案偵辦，引發輿論關注。館長昨日開直播表示，現在等著被約談，如果大家支持他，到時會開直播，敲鑼打鼓去約談，「我們弄得轟轟烈烈」，並強調自己當時只是在回答網友的問題，無奈嘆「司法迫害又一樁。」

館長昨日開直播，經過律師確定要被以《國安法》、《恐嚇罪》偵辦，現在已經在約談時間。同時，他也廣發媒體，到時候去刑事局做筆錄若被羈押，「希望大家能幫幫我的家庭，這就是結局，今天搞了一整天，這就是結尾了，確定要辦我了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長提到，等著看新北檢會怎麼處理這件案子，如果大家願意支持他，願意聲援他，約談的時間、地點會再跟大家說，到時候會開直播，「我等著去約談，我會敲鑼打鼓地去，我再發新聞媒體，給他弄得轟轟烈烈、熱熱鬧鬧。」

有網友將直播內容分享在PTT，驚呼「不是吧…館長現在到底在幹嘛？」底下網友紛紛表示，「笑死，怕死就說，找人群壯膽喔」、「乖一點還可以指定阿北睡過的床」、「這樣搞的很像集結要幹什麼事耶，不要鬧啦」、「他就繼續鬧好了，早點認錯搞不好還會不起訴」、「上次迷因版主就被抓走了，這次大概不妙」、「我建議你千萬不要，真的」、「阿館你先叫黃國昌挺你」。

對此，刑事局6日下午證實表示，針對陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦，強調將針對館長不當言行依法偵辦。

據了解，新北檢目前已經收案指揮，先以「他」字案調查案情，後續將傳喚館長到案製作筆錄。