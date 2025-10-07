　
    • 　
>
館長喊「開直播、敲鑼打鼓去約談」弄得轟轟烈烈：又是司法迫害

▲▼（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢直播時高喊「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北地檢署將分案偵辦，引發輿論關注。館長昨日開直播表示，現在等著被約談，如果大家支持他，到時會開直播，敲鑼打鼓去約談，「我們弄得轟轟烈烈」，並強調自己當時只是在回答網友的問題，無奈嘆「司法迫害又一樁。」

館長昨日開直播，經過律師確定要被以《國安法》、《恐嚇罪》偵辦，現在已經在約談時間。同時，他也廣發媒體，到時候去刑事局做筆錄若被羈押，「希望大家能幫幫我的家庭，這就是結局，今天搞了一整天，這就是結尾了，確定要辦我了」。

館長提到，等著看新北檢會怎麼處理這件案子，如果大家願意支持他，願意聲援他，約談的時間、地點會再跟大家說，到時候會開直播，「我等著去約談，我會敲鑼打鼓地去，我再發新聞媒體，給他弄得轟轟烈烈、熱熱鬧鬧。」

有網友將直播內容分享在PTT，驚呼「不是吧…館長現在到底在幹嘛？」底下網友紛紛表示，「笑死，怕死就說，找人群壯膽喔」、「乖一點還可以指定阿北睡過的床」、「這樣搞的很像集結要幹什麼事耶，不要鬧啦」、「他就繼續鬧好了，早點認錯搞不好還會不起訴」、「上次迷因版主就被抓走了，這次大概不妙」、「我建議你千萬不要，真的」、「阿館你先叫黃國昌挺你」。

對此，刑事局6日下午證實表示，針對陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦，強調將針對館長不當言行依法偵辦。

據了解，新北檢目前已經收案指揮，先以「他」字案調查案情，後續將傳喚館長到案製作筆錄。

10/06 全台詐欺最新數據

強盜殺人還性侵孕婦！「中山之狼」死囚徐偉展中風後求再審
快訊／2大車橋上對撞！駕駛身亡...現場慘況曝
快訊／賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂致哀
快訊／中秋節命案！一刀刺心臟慘死
佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」
歌手關淑怡驚傳病危！進ICU搶救…23歲兒病房外痛哭
「挖土機超人」過世！醫揭最可能染病原因　1徵兆速就醫
年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由
星卉憂鬱症復發暴瘦　辭演三立八點檔
快訊／館長現身北檢！帶100份麥當勞
日圓走跌！　交易員遭遇大規模平倉
赴歐注意！EES系統10/12啟用　首入境要拍照錄指紋

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！館長現身北檢

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！館長現身北檢

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，突然語出驚人直呼「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。對此新北檢目前已經收案指揮，並列「他」字案偵辦。今(7日)中午，館長突然現身北檢，現場多名粉絲湧上，請館長簽名，並對他高喊「加油」。

館長遭國安法偵辦！四叉貓揭「在台灣有2句不能說」是常識

館長遭國安法偵辦！四叉貓揭「在台灣有2句不能說」是常識

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

館長嗆斬首賴清德　民進黨：請民眾黨約束黨內成員及黨友

館長嗆斬首賴清德　民進黨：請民眾黨約束黨內成員及黨友

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

關鍵字：

館長言論新北檢恐嚇犯罪

