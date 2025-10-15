馬達加斯加軍隊宣布掌權：2年內舉行大選

▲CAPSAT指揮官蘭德里亞尼里納上校擔任馬達加斯加新領導人 。（圖／達志影像／美聯社）



馬達加斯加傳出政變，當地最具影響力的菁英軍事單位「人事行政與技術服務團」（CAPSAT）宣稱推翻總統拉喬利納（Andry Rajoelina）政權，並將接管政府，2年內將舉行選舉。政變發生之際，首都安塔那那利佛街頭湧現成千上萬名民眾與士兵揮舞國旗、歡慶總統下台。

CAPSAT指揮官蘭德里亞尼里納上校（Col Michael Randrianirina）14日站在總統府外宣布，已暫停選舉委員會等關鍵民主機構運作，並強調未來改革將納入「Z世代」青年運動的訴求。他表示，「這個運動來自街頭，我們必須尊重他們的要求。」

CAPSAT原本於2009年支持拉喬利納上台，現已轉向聲援群眾。憲法法院已任命蘭德里亞尼里納為新領導人，儘管總統府聲明斥責這是「政變圖謀」，堅稱拉喬利納仍是正當領袖。

拉喬利納行蹤成謎，只透露自己已藏身「安全地點」，此前曾聲稱遭軍方與政界人士聯手謀殺未遂。CAPSAT否認涉案，但有未證實消息指他已搭乘法國軍機離境。

美國國務院14日呼籲各方依憲法秩序和平解決爭端，法國總統馬克宏則表示對局勢「深感擔憂」。非洲聯盟（AU）警告軍方勿干涉政治，反對任何違憲奪權行為。