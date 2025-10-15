路透：阿薩德政權曾秘遷亂葬崗掩蓋戰爭罪　2年搬數千具遺體

▲阿薩德。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

外媒最新調查揭露，敘利亞前總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權曾於2019至2021年間秘密發起為期2年的「移動大地行動」（Operation Move Earth），將數千具遺體從大馬士革北方庫塔伊法（Qutayfah）亂葬崗，轉移至德梅爾（Dhumair）鎮外沙漠地區，以掩蓋戰爭罪行並試圖重塑國際形象。

路透社採訪13位知情人士，包括司機、機械員與前總統衛隊官員，並分析多年衛星圖像與內部文件，揭露此行動細節。新址至少有34條壕溝、長達2公里，推估埋葬數萬具遺體。消息來源指出，這些死者多數為囚禁於軍監與軍醫院的士兵與政治犯。

2012年起，庫塔伊法便被用作亂葬崗。2014年曝光後，其精確位置數年內陸續公開，2018年阿薩德政權逐漸穩定，開始規劃清除該地遺體，以便爭取國際接納。根據證人說法，幾乎每周有4晚、6至8輛載滿泥土與屍體的貨車往返於兩地。運送過程中屍臭難耐，參與者表示「沒人敢違抗命令，否則也會被丟進去」。

2024年底阿薩德政權垮台後，他與幕僚逃往俄羅斯。庫塔伊法原有16條壕溝據信全數清空，敘利亞人權團體估計，阿薩德政權下約16萬人下落不明，推測多數葬於全國各地亂葬崗。

新政府已成立「失蹤者國家委員會」，並擬建立DNA資料庫與家屬數位平台，但礙於資源短缺、缺乏法醫與鑑識專才，進展有限。緊急災害管理部長薩雷赫（Raed al-Saleh）直言，「只要還有家屬在等尋親，國家的傷口就無法癒合。」

正義與問責中心主任阿卜杜拉（Mohamed Al Abdallah）表示，這類不具程序的遺體轉移讓家屬難以獲得完整遺骸，儘管委員會成立令人期待，但資源與專業人力仍嚴重不足。