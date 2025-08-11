血腥畫面！敘醫院員工被迫下跪　男反抗遭「行刑式槍殺」

▲武裝成員持槍，醫院工作人員被迫下跪集中在同一區域，其中一人起身反抗遭開槍擊斃。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞人權瞭望台（SOHR）發布的影片顯示，蘇韋達國家醫院（Sweida National Hospital）工作人員被多名持槍武裝人員包圍，有的人蹲著、有的人雙膝跪地，其中一人起身反抗之後，遭近距離開槍擊斃。

على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.. شريط مصور يوثق عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـة إعـ ـدام ميداني داخل مشفى #السويداء الوطني pic.twitter.com/RWnNP6bY4c — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) August 10, 2025

RT、NDTV、法新社等報導，這起事件發生在7月16日，在這段影片中，可見一大群身穿醫院制服的工作人員受到武裝分子持槍威脅，跪在地上，雙手舉起。據信這群武裝成員隸屬於敘利亞夏拉政府，是國防部與內政部人士。

畫面顯示，一名身穿醫院藍衣服、戴著帽子的男子站起來之後，被多名武裝成員鎖定，男子先是被武裝分子打了臉部之後，男子似乎展開反擊，整個人抓住其中一名武裝成員。

武裝成員掙脫之後隨即把槍口對準他，男子儘管把雙手舉在胸前，疑似示意別開槍，但對方仍近距離朝他射擊奪命。男子倒在地上之後，被拖行至另外一處，沿路血跡斑斑。據信死者為醫療隊志工的成員。

事發當時是德魯茲（Druze）與遜尼貝都因部落在蘇韋達市爆發激烈衝突期間。德魯茲人精神領袖希吉里（Sheikh Hikmat Al-Hijri）呼籲國際社會對蘇韋達暴力事件展開調查，包括在醫院發生的事件；希吉里透過電視談話要求把相關責任人送交國際刑事法院，敦促部署國際觀察員保護平民。