　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

西北太平洋上的熱帶系統預計周三、周四增強為熱帶性低氣壓，最快周六再增強為颱風「風神」，其外圍環流將為東半部帶來明顯降雨，加上東北季風南下，下周日至周三降溫顯著，北部山區、大台北地區、宜花東及恆春都有明顯降雨。

中央氣象署預報員官欣平表示，今天到周五為高溫炎熱、午後雷陣雨天氣，今天東半部有部分雲系導致零星降雨，溫度方面，新竹以北、大台北、彰化到屏東有35至36度高溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

官欣平指出，今天午後各地山區及花東山區有顯著降雨，花東山區及高屏地區要留意局部大雨。明天環境偏東風，北海岸、東半部及恆春有零星雨，午後嘉義以南及各地山區有雷陣雨，預計晚間緩和。

官欣平表示，周三至周六東側海面有熱帶系統發展，預計周三、周四增強為熱帶性低氣壓，周六、下周日再增強為颱風「風神」，其外圍環流預計周六起影響東半部，下周日至周三影響顯著，後續將朝呂宋島海域前進，外圍環流會為東半部帶來明顯降雨，加上下周日東北季風南下，下周日晚間至周三是天氣轉變重點。 

他指出，周四、周五午後北海岸、東半部及大台北有局部降雨，山區也有零星雨。周六東半部開始有顯著降雨，午後雷陣雨也擴展到中南部。下周日至周二東北季風及熱帶系統外圍環流影響，北部山區、大台北地區、宜花東、恆春都有明顯降雨。 

溫度方面，官欣平指出，隨著熱帶系統逐漸接近帶來顯著沉降，竹苗地區在周六要留意極端高溫。下周日東北季風南下，北部、宜花地區降溫明顯，高溫約29至30度。下周一中南部高溫也有機會降到30度以下。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／驚險！佐佐木朗希開劇場　道奇G1險勝
快訊／鳳山民宅槍響！　男倒血泊亡
于朦朧母親爆輕生亡！　網掀論戰
輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光
朝野共識！普發1萬特別預算10/17三讀　預計11月中下旬請
長榮空姐猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班避免扣考績」
快訊／長榮航空送花籃輓詞曝！　3人到場致意
「柏油山」戰火升級！　陳其邁又震怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

高鐵「車廂寧靜」勸導僅對3狀況　業者：不包含嬰孩童

準「風神」颱風可能有共伴效應　專家揭時間點：大台北、東部炸雨

空姐猝逝！他愣「一堆人仍要當空服員」　網曝原因：跟台積電一樣

花蓮光復重生中！美國鏟子超人曝「前後對比照」大讚：台灣No.1

「退熱貼助眠」爆紅！有人險失去小拇指　醫師揭原因

花縣府爆「10/13補簽9/21撤離造冊」　光復鄉民怒批偽造文書

颱風「風神」呼之欲出　專家：生成機率7成以上

好市多烤雞腿又變貴？　網友曝4入價格掀「縮水漲價」論戰

2地迎「大量降雨」威脅　有熱帶系統逼近！最新預測曝

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

高鐵「車廂寧靜」勸導僅對3狀況　業者：不包含嬰孩童

準「風神」颱風可能有共伴效應　專家揭時間點：大台北、東部炸雨

空姐猝逝！他愣「一堆人仍要當空服員」　網曝原因：跟台積電一樣

花蓮光復重生中！美國鏟子超人曝「前後對比照」大讚：台灣No.1

「退熱貼助眠」爆紅！有人險失去小拇指　醫師揭原因

花縣府爆「10/13補簽9/21撤離造冊」　光復鄉民怒批偽造文書

颱風「風神」呼之欲出　專家：生成機率7成以上

好市多烤雞腿又變貴？　網友曝4入價格掀「縮水漲價」論戰

2地迎「大量降雨」威脅　有熱帶系統逼近！最新預測曝

10月聯名清單 / 990元買Dior設計師出的托特包　GAP找Jennie愛牌出蝴蝶結上衣

史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

國際巨星！藍委、議事人員搶合影　王世堅：男襯托帥、女生變美女

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

差50歲爺孫戀！　老翁高調迎娶24歲嫩妻「聘金豪砸500多萬」

野兔闖農場啃藍莓！日本農民不驅趕反而「感謝牠們」

電梯免計容積　專家憂：誘因有餘、規範不足

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

生活熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

新颱風要來了？　專家：「風神」生成機率7成以上

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

花蓮縣府被爆補簽撤離造冊　居民拒簽

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

網紅手被倒鹽巴帶入保養店　刷卡金額翻10倍

更多熱門

相關新聞

新颱風要來了？　專家：「風神」生成機率7成以上

新颱風要來了？　專家：「風神」生成機率7成以上

新颱風即將生成？氣象專家林得恩表示，目前位於關島南方海域的熱帶擾動96W，隨著持續發展，未來將有7成以上機率成為今年第24號颱風「風神」。不過，路徑方面，各國模式預報仍呈現嚴重分歧，相信未來幾天將愈發明朗。

2地迎「大量降雨」威脅　有熱帶系統逼近

2地迎「大量降雨」威脅　有熱帶系統逼近

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

熱帶低壓最快周三生成　周末東北季風影響降雨機率增

熱帶低壓最快周三生成　周末東北季風影響降雨機率增

午後2縣市防大雨　周末「東北季風＋低壓」水氣增又降溫

午後2縣市防大雨　周末「東北季風＋低壓」水氣增又降溫

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面