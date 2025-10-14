風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

西北太平洋上的熱帶系統預計周三、周四增強為熱帶性低氣壓，最快周六再增強為颱風「風神」，其外圍環流將為東半部帶來明顯降雨，加上東北季風南下，下周日至周三降溫顯著，北部山區、大台北地區、宜花東及恆春都有明顯降雨。

中央氣象署預報員官欣平表示，今天到周五為高溫炎熱、午後雷陣雨天氣，今天東半部有部分雲系導致零星降雨，溫度方面，新竹以北、大台北、彰化到屏東有35至36度高溫。

官欣平指出，今天午後各地山區及花東山區有顯著降雨，花東山區及高屏地區要留意局部大雨。明天環境偏東風，北海岸、東半部及恆春有零星雨，午後嘉義以南及各地山區有雷陣雨，預計晚間緩和。

官欣平表示，周三至周六東側海面有熱帶系統發展，預計周三、周四增強為熱帶性低氣壓，周六、下周日再增強為颱風「風神」，其外圍環流預計周六起影響東半部，下周日至周三影響顯著，後續將朝呂宋島海域前進，外圍環流會為東半部帶來明顯降雨，加上下周日東北季風南下，下周日晚間至周三是天氣轉變重點。

他指出，周四、周五午後北海岸、東半部及大台北有局部降雨，山區也有零星雨。周六東半部開始有顯著降雨，午後雷陣雨也擴展到中南部。下周日至周二東北季風及熱帶系統外圍環流影響，北部山區、大台北地區、宜花東、恆春都有明顯降雨。

溫度方面，官欣平指出，隨著熱帶系統逐漸接近帶來顯著沉降，竹苗地區在周六要留意極端高溫。下周日東北季風南下，北部、宜花地區降溫明顯，高溫約29至30度。下周一中南部高溫也有機會降到30度以下。

