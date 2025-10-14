準風神颱風周末恐有共伴效應　半個台灣防強降雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

關島附近的熱帶系統最快周五增強為風神颱風，下周日至周二最接近台灣，各地都有明顯降雨，且屆時可能與東北季風產生共伴效應，北部及東半部要留意強降雨。此外，受東北季風影響，下周日降溫明顯，北部低溫僅剩22至24度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，關島附近的熱帶雲簇將在未來2至3天發展為熱帶性低氣壓，並在周五、周六增強為颱風「風神」，下周日至周一向西通過呂宋島或巴士海峽，東半部降雨增多，提醒花蓮救災民眾留意。

張竣堯表示，這個熱帶系統將在下周日至周二最接近台灣，屆時不排除與東北季風產生共伴效應，北部及東半部要留意較強降雨，但兩者相互影響程度還有不確定性，可再觀察。

張竣堯指出，明天各地多雲到晴，僅基隆北海岸、恆春有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部雷陣雨，清晨東半部也有零星短暫雨。周四、周五基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部短暫陣雨，花東、大台北地區及恆春有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

他指出，周六基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。下周日至周二東北季風增強，加上熱帶系統外圍環流影響，各地都有短暫陣雨，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有陣雨，且伴隨局部大雨或豪雨，北部地區及中南部山區也有局部大雨。

溫度方面，張竣堯表示，周六前各地高溫炎熱，東半部31度，西半部32至35度，市區及內陸地區有局部36度高溫。下周日東北季風影響，北部、宜花地區白天高溫降為28至30度，其他地區30至33度，夜晚清晨低溫北部及宜花地區為22至24度，其他地區25至28度，感受偏涼。

