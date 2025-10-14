　
社會 社會焦點 保障人權

赴花蓮打工成白骨！23歲女慘被虐殺棄屍　友「爽領死人錢」一年

▲玉里警分局表示，由於棄屍至今已1年多，幾經多次颱風、大雨沖刷，只剩下頭顱和部分骨骸。（圖／記者王兆麟攝）

▲玉里警分局表示，由於棄屍至今已1年多，幾經多次颱風、大雨沖刷，只剩下頭顱和部分骨骸。（圖／記者王兆麟攝）

地方中心／花蓮報導

花蓮日前傳出一起白骨棄屍案，警方調查，戶籍在新北的23歲金姓女子透過交友軟體結識友人，並到花蓮打零工，未料卻因被懷疑偷手機，竟遭4名好友活活打死，隨後棄屍富里偏僻山區。其中主嫌莊女竟還拿走金女的提款卡及密碼，按月領取金女的補助及媽媽補貼的生活費用，直到莊女姊姊發現她金流異常，將她帶到警局後全案才因此曝光。

警方調查，死者金女原本在新北市生活，因透過交友軟體結識莊女、陳男、以及夫妻檔楊男與呂劉女，後金女接受好友推薦，決定搬到花蓮生活，並靠接取臨時雇傭工維生，未料2024年7月，金女與4名好友感情生變，眾人懷疑金女竊走呂劉女手機，氣憤之下竟將她毒打一頓，隨後眾人沒有放過金女，又再將她帶回呂劉女位於玉里的租屋處拳打腳踢，因下手過重不慎將金女活活打死。

眾人發現金女斷氣後，將金女遺體裝入木櫃中，並由陳男開著小貨車，載著屍體趁夜運往富里六十石山一處產業道路旁棄屍，而莊女在棄屍後還取走金女的提款卡及密碼，按月將政府補助、以及金女母親匯款的生活費用數千元領走，一年多下來保守估計至少領了3至6萬元。

直到今年10月，莊女姊姊發現妹妹每個月都有錢可以買東西，起初以為妹妹跑去做詐騙，因此拎著莊女到警局，告知警方妹妹有不明金流，原本只是想嚇嚇她，未料莊女見到警察後不堪長年良心譴責，竟脫口曝光這樁駭人聽聞的殺人案。

警方循線前往4人棄屍地點搜查，但因已經過去1年多，期間歷經多次颱風、大雨沖刷，僅尋獲頭顱及部分骨骸。而每個月持續匯款的金女母親，直到警方通知才知道女兒死訊；涉案的4人落網後，互推罪責，13日依殺人罪移送後，均裁定收押。

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市開8億分手費遭拒！李四川：新壽要107億
快訊／直播嗆「斬首賴清德」！　館長明下午赴刑事局偵訊
快訊／台灣大賽賽程出爐！
花蓮縣官員突退出救災群組　季連成怒：馬上加回來
快訊／李亞鵬宣布離婚
23歲女慘被虐殺棄屍　友「爽領死人錢」一年
快訊／劉俊謙結婚了！　認愛蔡思韵5年修正果…甜曬婚紗照
輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

23歲金姓女子疑因金錢糾紛，遭結交的網友毆打致死，被丟在花蓮富里偏僻山區，警方表示，目前涉案4人已全部拘捕到案，由於4人說詞不一，互稱是其他人動手，頗有避重就輕嫌疑，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

花蓮白骨棄屍

