棉被裹屍裝木櫃！23歲女遭棄屍六十石山　僅剩1顆頭+10多塊白骨

花蓮日前傳出一起白骨棄屍案，23歲的金女遭到莊姓女密友及另外3名好友活活打死，並裹上棉被、裝入木櫃中棄屍六十石山區，直到一年多後因莊女持續從金女戶頭領錢，莊女姊姊察覺有異，報警後全案才因此曝光。由於事隔一年多，警方重返現場，僅找到頭顱、部分手指、腳脛骨等10多塊白骨，其他部分目前仍在持續搜索中。

警方調查，死者金女原本在新北市生活，因透過交友軟體結識莊女、陳男、以及夫妻檔楊男與呂劉女，後金女接受女密友莊女建議，決定搬到花蓮生活，並以接取臨時雇傭工維生，未料2024年7月，金女與4名好友感情生變，眾人懷疑金女竊走呂劉女手機，氣憤之下竟將她毒打一頓，隨後眾人沒有放過金女，又再將她帶回呂劉女位於玉里的租屋處拳打腳踢，因下手過重不慎將金女活活打死。

眾人發現金女斷氣後，以棉被裹屍並裝入木櫃中，由陳男開著小貨車，載著屍體趁夜運往富里六十石山一處產業道路旁棄屍。莊女在棄屍後還取走金女的提款卡及密碼，按月將政府補助、以及金女母親匯款的生活費用數千元領走，一年多下來保守估計至少領了3至6萬元，直到一年多後，莊女的胞姊發現妹妹有不明金流，報警後全案才因此曝光。

警方循線回到棄屍地點展開搜索，由於時間已經經過一年多，且期間數個颱風過境、山區大雨，木櫃找到時已經嚴重破損，剩下幾塊木片；警方進一步查看，僅找到金女頭顱、部分手指、腳脛骨等大約10多塊白骨，目前仍在持續搜索中。另一方面，涉案的4人落網後，互相脫推罪責，13日依殺人罪移送後，均遭法院裁定收押。