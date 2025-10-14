　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

棉被裹屍裝木櫃！23歲女遭棄屍六十石山　僅剩1顆頭+10多塊白骨

▲玉里警分局表示，由於棄屍至今已1年多，幾經多次颱風、大雨沖刷，只剩下頭顱和部分骨骸。（圖／記者王兆麟攝）

▲玉里警分局表示，由於棄屍至今已1年多，幾經多次颱風、大雨沖刷，只剩下頭顱和部分骨骸。（圖／記者王兆麟攝）

地方中心／花蓮報導

花蓮日前傳出一起白骨棄屍案，23歲的金女遭到莊姓女密友及另外3名好友活活打死，並裹上棉被、裝入木櫃中棄屍六十石山區，直到一年多後因莊女持續從金女戶頭領錢，莊女姊姊察覺有異，報警後全案才因此曝光。由於事隔一年多，警方重返現場，僅找到頭顱、部分手指、腳脛骨等10多塊白骨，其他部分目前仍在持續搜索中。

警方調查，死者金女原本在新北市生活，因透過交友軟體結識莊女、陳男、以及夫妻檔楊男與呂劉女，後金女接受女密友莊女建議，決定搬到花蓮生活，並以接取臨時雇傭工維生，未料2024年7月，金女與4名好友感情生變，眾人懷疑金女竊走呂劉女手機，氣憤之下竟將她毒打一頓，隨後眾人沒有放過金女，又再將她帶回呂劉女位於玉里的租屋處拳打腳踢，因下手過重不慎將金女活活打死。

眾人發現金女斷氣後，以棉被裹屍並裝入木櫃中，由陳男開著小貨車，載著屍體趁夜運往富里六十石山一處產業道路旁棄屍。莊女在棄屍後還取走金女的提款卡及密碼，按月將政府補助、以及金女母親匯款的生活費用數千元領走，一年多下來保守估計至少領了3至6萬元，直到一年多後，莊女的胞姊發現妹妹有不明金流，報警後全案才因此曝光。

警方循線回到棄屍地點展開搜索，由於時間已經經過一年多，且期間數個颱風過境、山區大雨，木櫃找到時已經嚴重破損，剩下幾塊木片；警方進一步查看，僅找到金女頭顱、部分手指、腳脛骨等大約10多塊白骨，目前仍在持續搜索中。另一方面，涉案的4人落網後，互相脫推罪責，13日依殺人罪移送後，均遭法院裁定收押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
博愛座互毆！女拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹
下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤
拐17台灣人成豬仔！　21歲幹部抓到了
柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次
快訊／李威反悔了！　不當污點證人
快訊／長榮航空高階主管竟是共諜！
交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

23歲女遭虐死棄屍山區1年成「破碎白骨」！　花蓮檢方說話了

台中十大科技執法開罰熱點　日拍140張「最會賺路口」曝光

砍殺母女檔、勸架男！恐怖情人遭羈押　這原因排除殺人罪

快訊／李威反悔不當污點證人！拒認精舍殺人喊：同情死者才叫她道歉

長榮航空駐四川前代表竟是共諜！10萬元行賄官員遭拒　今被起訴

拐賣17台人赴柬埔寨付贖才放人　詐團「招募組」幹部押解返台

花蓮官員退救災群組挨轟　周軒爆：「處長級」帶頭還烙話這樣說

新婚妻出軌小王「互傳裸照」被抓　她一句話讓老公心死

棉被裹屍裝木櫃！23歲女遭棄屍六十石山　僅剩1顆頭+10多塊白骨

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

23歲女遭虐死棄屍山區1年成「破碎白骨」！　花蓮檢方說話了

台中十大科技執法開罰熱點　日拍140張「最會賺路口」曝光

砍殺母女檔、勸架男！恐怖情人遭羈押　這原因排除殺人罪

快訊／李威反悔不當污點證人！拒認精舍殺人喊：同情死者才叫她道歉

長榮航空駐四川前代表竟是共諜！10萬元行賄官員遭拒　今被起訴

拐賣17台人赴柬埔寨付贖才放人　詐團「招募組」幹部押解返台

花蓮官員退救災群組挨轟　周軒爆：「處長級」帶頭還烙話這樣說

新婚妻出軌小王「互傳裸照」被抓　她一句話讓老公心死

棉被裹屍裝木櫃！23歲女遭棄屍六十石山　僅剩1顆頭+10多塊白骨

平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？隨行翻譯也被點名參戰

當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

他參加「鋼彈卡牌賽」奪下冠軍！　身份曝光竟是「金曲樂團成員」

張文綺鏟肉6公斤！預告金鐘戰袍「上半身沒穿」　珠寶市值破億拼了

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

23歲女遭虐死棄屍山區1年成「破碎白骨」！　花蓮檢方說話了

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

社會熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

台中社區「2噸重陽台」4樓崩落　住戶半夜被嚇醒

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

長榮低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

更多熱門

相關新聞

花蓮縣官員突退出救災群組　季連成怒：馬上加回來

花蓮縣官員突退出救災群組　季連成怒：馬上加回來

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央與地方持續投入救災與重建工作，然而今（14）日卻傳出花蓮縣政府人員退出與中央協調的工作群組，中央前進協調所今日召開記者會說明重建進度時，被問及此事，現場氣氛一度緊繃。

23歲女慘被虐殺淪白骨　友「爽領死人錢」一年

23歲女慘被虐殺淪白骨　友「爽領死人錢」一年

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

《Gaya：當代轉生術》花蓮美術館登場

《Gaya：當代轉生術》花蓮美術館登場

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

關鍵字：

花蓮白骨棄屍

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面