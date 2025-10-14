傅崐萁撇責稱非縣府執行撤離　沈伯洋舉1例嘆：連法條都不會看

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉嚴重災情，國民黨團總召傅崐萁昨日在立法院質詢時，不斷砲轟官員裝瞎、胡說八道、不識字，他更強調，根據《災害防救法》第10條，撤離執行單位為「鄉鎮市區公所」，「天天栽贓花蓮縣政府」。對此，民進黨立委沈伯洋今（14日）以颱風天停班停課為例，說明中央與地方政府職責，「連法條都不會看的人來當立法委員，實在令人難以想像，還是國民黨黨團總召」。

沈伯洋今在臉書表示，颱風時看縣市首長有沒有宣布停班停課，應該是很多人從小到大的經驗。中央的職責，是就其專業與監測發佈颱風警報；地方政府的職責，是就各縣市狀況決定是否停班停課；學校跟公司，就是看縣政府決定後再執行下去。

沈伯洋認為，這理應是全台灣都懂的道理，全台灣也都知道要等縣市政府決定，但只有一個人不懂，他的名字叫做傅崐萁。依照傅崐萁對法條（災害防救法第8條）的理解，所有的災害，中央發佈警報之後，鄉鎮公所要負責撤離，然後中間，完全沒有花蓮縣政府的事。

「連法條都不會看的人來當立法委員，實在令人難以想像，還是國民黨黨團總召」，沈伯洋感嘆，不過看到涉及偷拍、跟監、養駭客、護航個案的立法委員也可以繼續開不知所云的記者會，好像也沒那麼意外了。

沈伯洋提及，他在2022年一直提醒大家，縣市首長其中一個重要權責，就是防災體系，希望大家慎選。那時候被罵超慘。他在同一篇專訪還在講中國怎麼建立YT影響台灣選舉，然後趙少康到這個禮拜才知道。￼

沈伯洋指出，這幾年以來，內政部提出很多訓練以及加強民防救災體系的方案，無奈去年預算幾乎全數被擋。擋的這些人，依舊在救災過程當中操作政治、撇清責任。「台灣人是在跟時間賽跑」。

▼國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）