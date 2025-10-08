亞通客運、大貨車追撞！公路局啟動安全查核　若違規將開罰

▲國1亞通客運、大貨車今發生追撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道1號北上五股路段今(8日)清晨6時57分發生亞通客運與大貨車追撞事故，釀28人受傷，公路局表示，該車車齡14年，今年8月7日剛完成定檢，駕駛駕照和一周工時都正常，公路局已要求客運妥善處理傷者和後續賠償事宜，並派員前往亞通客運安全管理查核，若違反規定將開罰。

今天清晨6時57分，亞通客運【5250】路線KKA-3776大客車與松和國際通KLL-8626大貨車發生追撞，公路局、台北區監理所與新竹區監理所立即成立「1008國1北上33.7k大客車甲級事故應變小組」應變處理。

公路局說明，國道客運車內乘客人數共44人。事故造成28輕傷，傷者送至林口長庚醫院有21人、輔大醫院5人、部立台北醫院2人，台北區監理所已派員分赴各醫院探視傷患，截至上午10時30分止，林口長庚醫院5人尚留院觀察治療，其餘23名乘客已全數出院，有關事故確切原因尚待警察單位調查。

根據公路局監理資料顯示，事故亞通客運公司KKA-3776大客車，該車於100年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是114年8月7日，下次定檢日為115年1月5日，劉姓駕駛人駕籍及近一周駕駛工時均正常；松和通運公司KLL-8626大貨車，該車於109年5月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是114年6月26日，下次定檢日為115年5月22日，鍾姓駕駛人駕籍正常。

公路局表示，已要求亞通客運公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公路局台北區監理所及亞通客運公司代表已趕往醫院進行慰問，另新竹區監理所已於10月8日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核，倘有違反汽車運輸業管理規則情事，將依相關規定裁處。